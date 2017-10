Menina do Texas morreu engasgada após pai forçá-la a beber leite

Wesley Mathews, o pai da menina de 3 anos cujo corpo foi encontrado no último domingo no Texas, Estados Unidos, confessou à polícia que sua filha morreu engasgada enquanto ele a forçava a beber um copo de leite. Anteriormente, ele havia dito que a menina desapareceu após ser deixada de castigo do lado de fora de casa.

Mathews, de 37 anos, teria ido voluntariamente à polícia e confessado que deixou o corpo de sua filha adotiva, Sherin, em um local próximo a sua casa na cidade de Richardson após o crime. Segundo seu depoimento, divulgado pela polícia local nesta terça, a menina não queria beber o leite e o homem “a ajudou fisicamente”, fazendo com que ela engasgasse.

Sherin começou a sufocar e tossir, até que sua respiração começou a diminuir, Mathews contou à polícia. Quando ele já não conseguia mais sentir seu pulso e percebeu que ela havia morrido, admitiu que levou o corpo para uma rua próxima.

O corpo foi encontrado na manhã de domingo em um bueiro e, nesta terça, a polícia confirmou que realmente era de Sherin. Mathews deu a nova declaração à polícia na segunda. Ele então foi acusado de agressão a menor de idade, crime punível com prisão perpétua, e está sendo mantido sob custódia com uma fiança de 1 milhão de dólares (3,2 milhões de reais).

O homem havia afirmado anteriormente que a garota desapareceu no dia 7 de outubro após ser deixada de castigo do lado de fora da casa por não querer beber seu leite. Mathews havia dito que obrigou a filha a ficar sozinha junto a uma árvore do outro lado da rua, às 3 horas da manhã, e voltou depois de quinze minutos, mas ela não estava mais no local. A polícia foi chamada apenas cinco horas depois.

A mãe adotiva da garota estava dormindo durante o incidente, segundo a polícia, e por isso não foi acusada de nenhum crime. Ela colaborou com as autoridades a identificar o corpo da menina. Outra filha do casal, de 4 anos, foi levada para acomodações de um serviço de proteção de menores.

Sherin, de acordo com a família, foi adotada há dois anos em um orfanato na Índia, sofrendo de desnutrição severa. A criança, que também tinha problemas de desenvolvimento e de fala, precisava ser alimentada sempre que estivesse acordada, segundo Kevin Perlich, porta-voz da polícia de Richardson.