Menina de 3 anos some após pai mandá-la para a rua de castigo

Nos Estados Unidos, uma menina de 3 anos está desaparecida desde sábado após seu pai colocá-la de castigo de madrugada sozinha na rua por ela não ter bebido o leite. O caso aconteceu em um subúrbio de Dallas, no Texas, e o homem, de acordo com informações do jornal The Independent, foi preso pelas autoridades no dia do incidente, acusado de abandono e de colocar um menor em situação de risco. Ele foi solto no domingo após pagar fiança.

Wesley Mathews, de 37 anos, obrigou a filha, Sherin Mathews, a ficar sozinha junto a uma árvore do outro lado da rua da casa de onde vivem, no bairro de Richardson, às três horas da manhã. Depois de 15 minutos, o pai voltou para conferir Sherin, mas ela não estava mais no local. A policia foi chamada apenas cinco horas depois do ocorrido. A menina, que vestia calças leggings, camisa de mangas compridas rosa e chinelos rosa, sofre com dificuldades de desenvolvimento e de fala.

Mathews disse aos oficiais que viu coiotes perto do local onde deixou a filha, mas as investigações não apontam que um animal possa ter arrastado a garota. Os policiais continuam na buscas pela criança, e divulgaram um comunicado nas redes sociais pedindo por informações que levem ao seu paradeiro.

O caso lembra o episódio acontecido em maio de 2016 no Japão, onde os pais de um garoto de sete anos castigaram a criança por mal comportamento e o deixaram sozinha em uma floresta. Dado como desaparecido, o menino, depois de seis dias de solidão, foi encontrado pelas autoridades escondido em uma cabana nas florestas de Hokkaido.