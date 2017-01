Melania desenhou seu vestido com o estilista francês Hervé Pierre

A primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, desenhou junto ao estilista francês Hervé Pierre o vestido que usou no primeiro dos três bailes da noite de sexta-feira em comemoração à posse presidencial de seu marido. Hervé Pierre trabalha de forma independente depois de ter deixado em fevereiro de 2016 a casa Carolina Herrera, onde atuou como diretor por 14 anos.

Ele trabalhou com Melania no design do vestido cor creme, com ombros à mostra e com um arco que nasce na manga direita e atravessa o traje até a cintura, descendo até a saia, que conta com uma fenda. Em uma declaração ao site especializado Women’s Wear Daily, Hervé Pierre ressaltou que havia vestido as últimas quatro primeiras-damas dos Estados Unidos.

Em primeiro lugar Hillary Clinton, quando Hervé Pierre era estilista de Oscar de la Renta, no fim dos anos 90, depois Laura Bush e Michelle Obama, quando estava com Carolina Herrera, e agora Melania Trump, sob seu próprio nome. Além destas prestigiosas casas, o estilista – cujo nome completo é Hervé Pierre Braillard – de 51 anos, passou por outras empresas de prestígio, como Dior e Balmain, na França, antes de chegar aos Estados Unidos, em 1992.

Durante a cerimônia de posse de Donald Trump, Melania usou um elegante vestido azul do emblemático estilista Ralph Lauren.

(Com agência France-Presse)