Meias do Chewbacca roubam atenção em debate de Trudeau

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, chamou a atenção durante um evento em Nova York por suas meias. O líder escolheu um par com estampas do Chewbacca, personagem da série Star Wars.

Durante sua aparição no Bloomberg Global Business Forum, um encontro de empreendedores, as meias roubaram a concentração de todos na plateia. O fato curioso virou assunto nas redes sociais e foi muito mais comentado do que as discussões de Trudeau com o príncipe holandês Mark Rutte e Melinda Gates.

Check out the socks that Justin Trudeau is wearing today at the Bloomberg Global Business Forum #BloombergGBF pic.twitter.com/wff6vANYcf — Tom Randall (@tsrandall) September 20, 2017

Não é a primeira vez que Trudeau usa meia de personagens. Aparentemente, o premiê tem uma grande coleção de meias temáticas em seu guarda-roupas. Ainda neste ano, apareceu em um encontro com o primeiro-ministro da Irlanda usando outro par também com estampas inspiradas em Star Wars, para celebrar o May the 4th (4 de maio), uma das datas comemorativas da saga de ficção científica.

These are the socks you’re looking for. #MayTheFourthBeWithYou ✨ Voici des bas de circonstance aujourd’hui. #Guerredesétoiles A post shared by Justin Trudeau (@justinpjtrudeau) on May 4, 2017 at 10:07am PDT

Em outra ocasião, foi fotografado usando meias com estampas das típicas folhas de bordo, símbolo da bandeira canadense.

Canada Day essentials. Indispensables en cette fête du Canada. A post shared by Justin Trudeau (@justinpjtrudeau) on Jul 1, 2016 at 12:47pm PDT

Recentemente, Trudeau homenageou a Parada Gay com um par estampado com um arco-íris.