May perderá maioria no Parlamento, aponta boca de urna

O Partido Conservador, da primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, perderá a maioria absoluta no Parlamento, indica pesquisa de boca de urna das eleições britânicas. A votação foi encerrada às 22h de Londres (18h de Brasília), horário em que a projeção dos resultados foi divulgada.

O resultado anuncia a possibilidade de um governo de coalizão. O partido de May terá de fazer alianças com as legendas menores para atingir maioria parlamentar. De acordo com a pesquisa, nenhum dos grandes partidos conseguiu eleger uma maioria de 326 assentos. A premiê deve conseguir 314 cadeiras na Câmara dos Comuns, e o Partido Trabalhista, de Jeremy Corbyn, 266.

O cenário incerto apontado pela pesquisa impactou o mercado, que teme um governo fraco e um Brexit imprevisível. A libra esterlina caiu 1.5% logo após a divulgação da boca de urna.

Ao todo, o Parlamento tem 650 assentos, sendo 533 para Inglaterra, 59 para Escócia, 40 para o País de Gales e 18 para Irlanda do Norte. O resultado final será anunciado ainda esta madrugada.

A primeira-ministra convocou eleições antecipadas, no final de abril, com o objetivo de fortalecer seu governo e eleger uma maioria esmagadora de conservadores, que apoiaria sua posição nas negociações do Brexit. Na época, as pesquisas apontavam os conservadores com uma vantagem de 25 pontos nas intenções de voto, o que garantiria a May a conquista de novos assentos no Parlamento, além dos 331 obtidos por seu antecessor, David Cameron, em 2015.