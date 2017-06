May perde maioria no Parlamento Britânico, mas descarta renunciar

O Partido Conservador perdeu a maioria absoluta no Parlamento britânico ao conquistar 318 assentos, abaixo dos 326 necessários para formação de governo. O resultado é considerado uma derrota da primeira-ministra Theresa May, que antecipou as eleições gerais com o intuito de ampliar sua bancada e conseguir apoio para a negociar a saída do Reino Unido da União Europeia, o Brexit. Apesar do resultado negativo, May não considera renunciar ao cargo, informa a imprensa britânica.

O Partido Trabalhista, por sua vez, conquistou novos assentos e havia alcançado 261 representantes na Câmara dos Comuns. Até as 6h41, restava apenas uma cadeira para encerrar a apuração.

O futuro de May como líder do Partido Conservador começa a ser questionado por seus pares após a derrota. De acordo com a rede BBC, a premiê tentará formar um novo governo e está negociando uma solução parlamentar. Segundo o jornal Independent, May negocia uma aliança com o Partido Unionista Democrático, da Irlanda do Norte, que conquistou até o momento 10 assentos.

(Com Estadão Conteúdo)