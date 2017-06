May ficará a 22 cadeiras de maioria parlamentar, aponta pesquisa

A primeira-ministra da Inglaterra, Theresa May, deve conquistar 304 cadeiras no Parlamento britânico nas eleições de quinta-feira, 22 a menos do que o necessário para atingir a maioria de 326, indicou uma projeção diária do instituto YouGov publicada nesta terça-feira.

O Partido Conservador, de May, tinha 330 cadeiras quando a premiê convocou uma eleição antecipada em abril. Na segunda-feira, a projeção da YouGov já indicava uma queda na popularidade dos Conservadores, com apenas 305 cadeiras. O Partido Trabalhista, principal legenda de oposição, deve conquistar 266 cadeiras, menos do que os 268 apontados na segunda-feira.

Outra pesquisa produzida pelo instituto Lord Ashcroft Polls contrariou as previsões mais populares na Inglaterra. Segundo a análise elaborada na última semana, os conservadores conseguirão conquistar os 326 assentos necessários para a maioria parlamentar.

Mas, uma possível derrota do partido de Theresa May pode significar um impasse político antes do início das conversas sobre o Brexit. Se o modelo do YouGov se mostrar preciso, a atual primeira-ministra pode ficar muito aquém do necessário para formar um governo de coalizão em junho, quando as negociações formais sobre a saída da União Europeia devem começar.

May convocou a eleição antecipada com o objetivo de fortalecer sua posição nas negociações e obter mais tempo para lidar com o impacto da separação e aumentar seu controle sobre o Partido Conservador. Mas se ela não superar com folga a maioria de 12 cadeiras conquistada por Cameron dois anos atrás, a aposta eleitoral terá fracassado e sua autoridade pode ser minada no momento em que tenta honrar sua promessa ao eleitorado de sucesso no Brexit.

(Com Reuters)