May diz que transição do Brexit vai durar cerca de 2 anos

A primeira-ministra britânica, Theresa May, disse nesta sexta-feira que o período de implementação do Brexit vai durar cerca de dois anos. Ela garantiu que o Reino Unido manterá as leis comunitárias durante o processo de saída da União Europeia, mas se reservará o direito de proteger as suas fronteiras.

“Durante o período de implementação, as pessoas continuarão autorizadas a vir e viver e trabalhar no Reino Unido, mas vai haver um sistema de registro, uma preparação essencial para o novo regime”, disse a premiê em discurso em Florença, na Itália.

A premiê deixou claro que o interesse do seu governo durante as negociações para o Brexit não é adotar um modelo de parceria com base em algo já existente atualmente. “Esta é uma das coisas que eu queria dizer a vocês: nem (um acordo como o da) Noruega, nem Canadá. Quero uma nova relação com a União Europeia”, afirmou. As correntes dentro do governo britânico a favor de um acordo mais próximo ao que foi fechado entre o bloco e o Canadá ou com a Suíça foram esta semana motivo de muitos rumores.

Segundo Theresa May, essa nova forma de relacionamento, no entanto, tem que ser “criativa” e “ambiciosa”. “Isso porque, como eu disse no discurso, começamos de uma posição sem precedentes. Queremos, então, uma forma diferente de parceria”, argumentou. “O que estou dizendo aqui é que esta é uma oportunidade para os dois lados terem uma parceria inédita”, continuou.

A premiê decidiu fazer seu pronunciamento em Florença, uma cidade que é cercada por simbolismos: foi o berço do Renascimento e um centro comercial e financeiro importante no passado.

