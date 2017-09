Marrocos: rabino proíbe mulher de tirar selfies sem marido

Um rabino no Marrocos proibiu uma mulher de tirar selfies desacompanhada do marido ou filhos e postar em qualquer rede social, além de sugerir uma série de outras restrições. A decisão, pronunciada pelo Tribunal Rabínico de Primeira Instância de Casablanca (órgão que trata de assuntos civis da comunidade judaica marroquina) e divulgada por um site local de notícias, diz respeito ao processo de reconciliação de um casal judeu marroquino. O caso foi julgado em dezembro, mas apenas agora as informações da ação vieram a público.

Além de selfies sem a presença dos homens da família, o rabino aponta no veredito que “o casal se compromete a deixar os celulares e as contas do Facebook abertas e cada um deles tem o direito de consultá-los”. Fora da esfera digital, a esposa não pode “frequentar clubes de esporte misto e ter relações de amizades com pessoas alheias à família ou mulheres divorciadas”.

Os tribunais rabínicos são instâncias judiciais que existem no país desde a chegada dos franceses ao Marrocos em 1912, e são reservados aos cerca de três mil marroquinos judaicos que vivem no país para tratar questões da esfera familiar, como casamento, divórcio, sucessão e testamentos. Um rabino, sob a jurisdição do Ministério de Justiça do país, é responsável pela resolução dos casos de acordo com os preceitos do Talmud (obra principal do judaísmo) e pronuncia suas decisões – até aquelas envolvendo selfies – em nome do rei do Marrocos, Mohamed VI.