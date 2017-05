Manifestantes protestam em SP contra nova lei de migração

Várias pessoas protestaram nesta terça-feira em São Paulo contra a nova lei de migração, aprovada pelo Senado em abril e que regula a entrada e permanência de estrangeiros no país.

A manifestação, convocada pelo movimento “Direita São Paulo”, ocupou uma parte da avenida Paulista para pedir ao presidente Michel Temer que vete essa legislação.

Algumas pessoas carregavam cartazes que pediam “Não à islamização do Brasil”, enquanto que outros exibiam a bandeira brasileira. Todos os participantes da manifestação se dirigiram ao escritório da presidência da República que está localizado na principal avenida da capital paulista.

Esta não é a primeira vez que esses grupos anti-imigração ocupam as ruas de São Paulo, uma vez que no início deste mês houve outra concentração que terminou com seis pessoas detidas e oito feridas após confrontos com pessoas contrárias a suas ideias.

A lei que virou alvo do protesto foi aprovada pelo Senado em abril e institui um novo estatuto migratório para os estrangeiros, que não sofria nenhuma modificação desde 1980.

O texto regula a entrada e permanência no Brasil dos imigrantes e estabelece diretrizes concretas para desenvolver políticas públicas focadas neste setor da população.

Além disso, determina que as políticas migratórias estarão sempre baseadas em linha com os direitos humanos e contra a xenofobia, o racismo ou qualquer tipo de criminalização contra o estrangeiro.

A medida atualiza a legislação em relação aos pedidos de asilo e prevê medidas de proteção para as pessoas apátridas, enquanto aqueles que demonstrarem estar em uma situação grave poderão regularizar sua situação de maneira mais rápida.

Por outro lado, a lei estabelece que as políticas deverão tratar por igual tanto os brasileiros como os imigrantes, bem como garantir um idêntico acesso aos serviços públicos.

(Com EFE)