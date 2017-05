Manchester: prisões de suspeitos são significativas, diz polícia

Centenas de pessoas observam um minuto de silêncio no centro da cidade de Manchester em memória aos mortos no ataque terrorista durante show na Manchester Arena - 25/05/2017

1 /38 Centenas de pessoas observam um minuto de silêncio no centro da cidade de Manchester em memória aos mortos no ataque terrorista durante show na Manchester Arena - 25/05/2017 (Jeff J Mitchell/Getty Images)

2 /38 Polícia patrulha as ruas de Manchester durante investigação do ataque terrorista durante show da cantora Ariana Grande na última segunda-feira - 25/05/2017 (Christopher Furlong/Getty Images)

4 /38 Polícia investiga uma mala suspeita no centro de Manchester, na Inglaterra - 25/05/2017 (Andrew Yates/Reuters)

5 /38 Militares e policiais reforçam a segurança na Downing Street em Londres, após elevação do alerta para risco de atentados terroristas na Inglaterra - 25/05/2017 (Neil Hall/Reuters)

6 /38 Polícia armada patrulha o centro da cidade de Manchester antes de um minuto de silêncio nacional em memória aos mortos no ataque terrorista da Manchester Arena - 25/05/2017 (Leon Neal/Getty Images)

7 /38 Mulher coloca flores em um memorial improvisado às vítimas do ataque terrorista durante show Manchester Arena, na praça de St Ann em Manchester, na Inglaterra - 24/05/2017 (Ben Stansall/AFP)

8 /38 Policiais montados fazem a segurança do lado de fora da prefeitura em Manchester, na Inglaterra - 24/05/2017 (Darren Staples/Reuters)

9/38 Soldados ingleses se dirigem à região das Casas do Parlamento, no centro de Londres, após elevação do alerta de risco de ataques terroristas - 24/05/2017 (Justin Tallis/AFP)

