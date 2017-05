Manchester: polícia suspeita que terrorista não agiu sozinho

O autor do ataque terrorista que deixou 22 mortos em Manchester, Salman Abedi, pode não ter agido sozinho, disse nesta quarta-feira a ministra do Interior inglesa, Amber Rudd. A polícia informou na manhã de hoje que mais três homens foram detidos na investigação do atentado, por possível conexão com o planejamento.

O ataque suicida da segunda-feira, reivindicado pelo grupo extremista Estado Islâmico (EI), foi “mais complexo que os que vimos antes e parece provável, possível, que não tenha atuado sozinho”, afirmou Rudd à rádio BBC. Na terça-feira, um homem de 23 anos também foi detido para interrogatório e, segundo o jornal The Guardian, pode se tratar do irmão de Salman, Ismail Abedi.

Ao falar sobre o homem-bomba, a ministra confirmou que ele estava no radar dos serviços de inteligência. “Era alguém que os serviços de inteligência conheciam e tenho certeza de que, quando a investigação for concluída, nós saberemos mais”, disse Rudd, antes de expressar “total confiança” nas forças de segurança.

Um dos motivos pelos quais os investigadores suspeitam de uma rede terrorista por trás da explosão é a complexidade do dispositivo que a causou, difícil de ser construído por conta própria, informou a rede BBC. A preocupação do governo inglês ficou evidente com a ativação do nível máximo de alerta terrorista, pela primeira vez desde julho de 2007, que indica que mais ataques podem ser iminentes.

Como resultado do alerta, um número maior de policiais armados foi deslocado para patrulhar as ruas e o exército foi chamado para auxiliar as forças de segurança. Segundo o Guardian, 984 soldados foram indicados para apoiar a polícia e substituirão os oficiais em pontos de risco da cidade, como a residência da primeira-ministra, Westminster e o Palácio de Buckingham. A tradicional cerimônia de troca da guarda também foi cancelada e o Parlamento não permitirá a entrada de turistas. Devido a complexidade da operação, fica evidente que é uma medida temporária, porém, autoridades evitam dizer se o período será de alguns dias ou semanas.

zoom_out_map 1 /32 Mulher coloca flores em um memorial improvisado às vítimas do ataque terrorista durante show Manchester Arena, na praça de St Ann em Manchester, na Inglaterra - 24/05/2017 (Ben Stansall/AFP) Mulher coloca flores em um memorial improvisado às vítimas do ataque terrorista durante show Manchester Arena, na praça de St Ann em Manchester, na Inglaterra - 24/05/2017

zoom_out_map 2 /32 Policiais montados fazem a segurança do lado de fora da prefeitura em Manchester, na Inglaterra - 24/05/2017 (Darren Staples/Reuters) Policiais montados fazem a segurança do lado de fora da prefeitura em Manchester, na Inglaterra - 24/05/2017

zoom_out_map 3 /32 Soldados ingleses se dirigem à região das Casas do Parlamento, no centro de Londres, após elevação do alerta de risco de ataques terroristas - 24/05/2017 (Justin Tallis/AFP) Soldados ingleses se dirigem à região das Casas do Parlamento, no centro de Londres, após elevação do alerta de risco de ataques terroristas - 24/05/2017

zoom_out_map 4 /32 Policiais fortemente armados fazem a segurança do lado de fora da Catedral de Saint Paul, em Londres após ataque terrorista na cidade de Manchester, na Inglaterra - 24/05/2017 (Neil Hall/Reuters) Policiais fortemente armados fazem a segurança do lado de fora da Catedral de Saint Paul, em Londres após ataque terrorista na cidade de Manchester, na Inglaterra - 24/05/2017

zoom_out_map 5 /32 Policiais ficam de plantão em frente ao edifício de apartamentos Granby House em Manchester, durante investigações sobre o ataque terrorista durante um show da cantora Ariana Grade na Manchester Arena - 24/05/2017 (Chris J Ratcliffe/AFP) Policiais ficam de plantão em frente ao edifício de apartamentos Granby House em Manchester, durante investigações sobre o ataque terrorista durante um show da cantora Ariana Grade na Manchester Arena - 24/05/2017

zoom_out_map 6 /32 Soldados ingleses se dirigem à região das Casas do Parlamento, no centro de Londres, após elevação do alerta de risco de ataques terroristas - 24/05/2017 (Justin Tallis/AFP) Soldados ingleses se dirigem à região das Casas do Parlamento, no centro de Londres, após elevação do alerta de risco de ataques terroristas - 24/05/2017

zoom_out_map 7 /32 Oficiais de polícia carregam equipamentos forenses enquanto chegam em uma propriedade residencial durante as investigações sobre o ataque terrorista durante show na cidade de Manchester, na Inglaterra - 24/05/2017 (Oli Scarff/AFP) Oficiais de polícia carregam equipamentos forenses enquanto chegam em uma propriedade residencial durante as investigações sobre o ataque terrorista durante show na cidade de Manchester, na Inglaterra - 24/05/2017

zoom_out_map 8 /32 Pessoas acendem velas e deixam mensagens para as vítimas do ataque terrorista em Manchester, na Inglaterra - 24/05/2017 (Stefan Wermuth/Reuters) Pessoas acendem velas e deixam mensagens para as vítimas do ataque terrorista em Manchester, na Inglaterra - 24/05/2017

zoom_out_map 9 /32 Pessoas acendem velas e deixam mensagens para as vítimas do ataque terrorista em Manchester, na Inglaterra - 24/05/2017 (Ben Stansall/AFP) Pessoas acendem velas e deixam mensagens para as vítimas do ataque terrorista em Manchester, na Inglaterra - 24/05/2017

zoom_out_map 10 /32 Pessoas fazem vigília em homenagem às vítimas do atentado terrorista no show de Ariana Grande, em Manchester (Ben Stansall/AFP)

zoom_out_map 11 /32 Telão próximo ao local do atentado pede orações à Manchester (Ben Stansall/AFP)

zoom_out_map 12 /32 Jogadores do Ajax fazem um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do atentado em Manchester (Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

zoom_out_map 13 /32 Manchester Arena é isolada após ataque terrorista durante o show da cantora Ariana Grande (Oli Scarff/AFP)

zoom_out_map 14 /32 Policiais prestam homenagens às vítimas do atentado terrorista no show da cantora Ariana Grande, em Manchester (Ben Stansall/AFP)

zoom_out_map 15 /32 Pessoas fazem vigília em homenagem às vítimas do atentado terrorista no show de Ariana Grande, em Manchester (Oli Scarff/AFP)

zoom_out_map 16 /32 Mulher coloca flores para vítimas de ataque na Arena de Manchester, na Inglaterra - 23/05/2017 (Darren Staples/Reuters)

zoom_out_map 17 /32 Pessoas deixam flores para vítimas de ataque na Arena de Manchester, na Inglaterra - 23/05/2017 (Fabrizio Bensch/Reuters)

zoom_out_map 18 /32 Equipes de resgate socorrem feridos, após uma explosão durante o show da cantora Ariana Grande, em Manchester - 22/05/2017 (Dave Thompson/Getty Images)

zoom_out_map 19 /32 Fãs recebem assistência da polícia após explosão no show da cantora Ariana Grande que deixou ao menos 19 mortos e 50 feridos (Andrew Yates/Reuters)

zoom_out_map 20 /32 Uma explosão na arena de Manchester, na Inglaterra, onde ocorria um show da cantora Ariana Grande, deixou mortos e feridos, informou a polícia local - 22/05/2017 (Dave Thompson/Getty Images)

zoom_out_map 21 /32 Uma explosão na arena de Manchester, na Inglaterra, onde ocorria um show da cantora Ariana Grande, deixou mortos e feridos, informou a polícia local - 22/05/2017 (Dave Thompson/Getty Images)

zoom_out_map 22 /32 Uma explosão na arena de Manchester, na Inglaterra, onde ocorria um show da cantora Ariana Grande, deixou mortos e feridos, informou a polícia local - 22/05/2017 (Dave Thompson/Getty Images)

zoom_out_map 23 /32 Explosão deixa mortos e feridos em show de Ariana Grande na Inglaterra. Público evacua o Manchester Arena após barulho de explosão - 22/05/2017 (Dave Thompson/Getty Images)

zoom_out_map 24 /32 Público evacua o Manchester Arena após barulho de explosão (Reprodução/Twitter)

zoom_out_map 25 /32 Uma explosão na arena de Manchester, na Inglaterra, onde ocorria um show da cantora Ariana Grande, deixou mortos e feridos, informou a polícia local - 22/05/2017 (Paul ELLIS/AFP)

zoom_out_map 26 /32 Explosão deixa mortos e feridos em show de Ariana Grande na Inglaterra . Público evacua o Manchester Arena após barulho de explosão - 22/05/2017 (Jon Super/Reuters)

zoom_out_map 27 /32 Explosão deixa mortos e feridos em show de Ariana Grande na Inglaterra - 22/05/2017 (Jon Super/Reuters)

zoom_out_map 28 /32 Uma explosão na arena de Manchester, na Inglaterra, onde ocorria um show da cantora Ariana Grande, deixou mortos e feridos, informou a polícia local - 22/05/2017 (Paul ELLIS/Reuters)

zoom_out_map 29 /32 Explosão deixa mortos e feridos em show de Ariana Grande na Inglaterra . Público evacua o Manchester Arena após barulho de explosão - 22/05/2017 (Jon Super/Reuters)

zoom_out_map 30 /32 Soldados verificam entornos do Manchester Arena após barulho de explosão no show de Ariana Grande (Reprodução/Twitter)

zoom_out_map 31 /32 Polícia isola rua próxima à Manchester Arena, na Inglaterra (Dave Thompson/Getty Images)

zoom_out_map 32/32 Polícia isola rua próxima à Manchester Arena, na Inglaterra (Dave Thompson/Getty Images)

(Com AFP)