Confrontos deixam 465 feridos na Catalunha; dois em estado grave

Subiu para 465 o número de cidadãos feridos ou contundidos em confrontos com policiais neste domingo, na Catalunha, entre oss quais duas pessoas em estado mais grave. De acordo com informações do sistema de emergências médicas do governo da região, um homem foi ferido no olho com uma bala de borracha e o outro sofreu um infarto ao ser expulso de um centro de votação. Entre os policiais, foram contabilizados nove feridos até o momento.

O uso de balas de borracha está proibido na Catalunha desde 2014 quando uma mulher ficou cega depois de receber um tiro durante uma manifestação realizada em Barcelona em novembro de 2012. Entretanto, um porta-voz da polícia espanhola admitiu o uso do armamento nas ações deste domingo, segundo informações do jornal espanhol El País.

Ainda de acordo com o jornal, o ministério público da Espanha está analisando a possibilidade de punir a polícia catalã por sua atuação como uma “polícia política” neste domingo. Em comunicado, a prefeita de Barcelona Ada Colau exigiu “o fim imediato da ações policiais contra a população indefesa”.

(Com Reuters)