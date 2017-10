Argentina grava momento em que filho é surpreendido por raio

A mãe de um menino de 12 anos filmou o exato momento em que seu filho foi atingido por um raio. O garoto brincava na chuva em sua casa em Posadas, nordeste da Argentina, quando foi surpreendido pela descarga elétrica.

Felizmente, o raio caiu a poucos metros do menino e ele não se machucou. “Comecei a filmá-lo porque estava fazendo graça e justo do seu lado caiu o raio. Graças a Deus não aconteceu nada”, contou a mãe, Carolina Kotur, ao site Infobae.

No vídeo, é possível ver o menino brincando com um guarda-chuva no jardim de sua casa quando a descarga elétrica dá um enorme susto em todos da família. A mãe até se desequilibra e cai enquanto filma a cena.

O caso aconteceu no último sábado, durante uma forte tempestade que causou muitos estragos na região. Em San Pedro del Paraná, no Paraguai, dois irmãos morreram ao serem atingidos por um raio perto de sua casa. Os dois homens foram identificados como Sinforiano Venialgo Vázquez, de 43 anos, e Simón Venialgo Vázquez, de 41.