Mãe é presa na Itália ao tentar prostituir filha por 5 euros

Uma mulher italiana de 31 anos foi presa nesta terça-feira, na região da Campânia, no sul do país, sob a acusação de prostituir a filha de 12. Segundo a Procuradoria da República em Salerno, entre junho e setembro de 2016, a mãe levou a adolescente para encontros sexuais com um idoso em troca de quantias que variavam entre 5 e 15 euros (de 16,7 a 50,2 reais, segundo a cotação atual).

Os investigadores descobriram que a mulher telefonava para o homem, mas fingia ser a filha, camuflando sua voz e se oferecendo para encontrá-lo em casa. Ela também é suspeita de extorsão contra um cidadão de 47 anos com quem havia feito sexo em troca de pagamento.

A suspeita ameaçava contar para a esposa do cliente sobre a relação e até mentir que ele seria o pai de sua segunda filha. Com a prisão de sua mãe, a adolescente de 12 anos passará a ser acompanhada por um tutor. O idoso a quem ela foi prostituída ainda não foi preso.

O caso ocorreu na cidade de Battipaglia, província de Salerno, na mesma região onde, em outubro de 2016, outra mulher já havia sido detida por oferecer a filha de apenas 13 anos para prostituição.

(Com ANSA)