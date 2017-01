Maduro nomeia novo vice-presidente e possível sucessor

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, nomeou nesta quarta-feira como seu novo vice-presidente o governador do Estado de Aragua, Tareck El Aissami. O anúncio veio junto a uma série de mudanças em seu gabinete, como novos nomes nos ministérios da Cultura e da Economia.

“Designei como vice-presidente executivo da República o companheiro Tareck El Aissami, para que assuma esta etapa 2017-2018, com sua juventude, com sua experiência, com seu compromisso e sua valentia”, anunciou Maduro em reunião do gabinete, transmitida pela TV estatal.

Como vice-presidente, El Aissami assumirá a direção do país caso ocorra um referendo revogatório de mandato em 2017 e Maduro seja derrotado. Aos 42 anos, o venezuelano já foi ministro do Interior do ex-presidente Hugo Chávez, além de deputado federal.

Com relação ao atual vice-presidente, Aristóbulo Istúriz, Maduro afirmou que ele “assumirá novos compromissos” e lhe agradeceu pela parceria. “Necessitamos de uma renovação no gabinete executivo e chamar às fileiras do governo um conjunto de companheiros, onde combinem experiência com compromisso”, disse o presidente. No país, é comum que existam mudanças na vice-presidência, assim como em outros cargos do gabinete.

(Com AFP)