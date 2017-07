Maduro lança versão chavista de “Despacito”

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, se aproveitou do sucesso da música “Despacito” e lançou uma versão chavista do hit para promover o seu projeto de reforma constitucional. A versão da música dos porto-riquenhos Luis Fonsi e Daddy Yankee e da panamenha Erika Ender, foi divulgada durante o programa “Domingos com Maduro”. A letra defende que a nova Constituinte trará “paz e união” para o país e convida a população a votar no projeto.

A compositora Erika Ender rechaçou o uso da música pelo presidente em sua campanha e manifestou indignação nas redes sociais. “Ver que uma canção, da qual tenho coautoria, está sendo utilizada sem permissão para publicitar campanhas vinculadas a um regime que causa descontentamento e sofrimento a um país, longe de me alegrar, me indigna e não aprovo sua utilização”, disse a artista em uma mensagem publicada em seus perfis nas redes sociais.

A ação de Maduro acontece em mais uma semana tensa para o país. No próximo domingo (30) serão eleitos os 545 membros da Assembleia Nacional Constituinte. A oposição luta contra as investidas do governo e critica a reforma da constituição sob o argumento de que se trata de mais uma manobra de Maduro para prolongar seu mandato, que termina em janeiro de 2019.

Após a onda de protestos que ocorrem desde abril, a Mesa da Unidade Democrática realizou em julho um referendo não oficial como forma de pressionar o presidente a repudiar seu plano de alterar a Constituição. Na consulta, mais de 7 milhões de venezuelanos rejeitaram o projeto. Maduro, no entanto, não reconheceu o referendo, que afirma ter sido fraudado, e acusa a oposição de promover a violência para dar um golpe de Estado com a ajuda dos Estados Unidos.

Na semana passada, a oposição organizou uma greve geral de 24 horas. Outra paralisação está prevista para acontecer nesta semana, desta vez, com 48 horas de duração.

(Com agência EFE)