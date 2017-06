Maduro afirma que manifestantes consomem “droga dos jihadistas”

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou neste domingo que alguns dos manifestantes que saíram às ruas para protestar contra seu governo estavam sob os efeitos do captagon, uma droga que, segundo afirmou, “é utilizada pelo Estado Islâmico“.

“Estão usando algumas drogas que foram e são utilizadas pelo Estado Islâmico (…) O captagon é uma droga poderosíssima”, disse Maduro em seu programa semanal, ao lembrar que um manifestante terminou com queimaduras depois de uma “ação temerária” na qual tentou incinerar a moto de um policial durante um protesto.

O captagon movimenta milhares de milhões de dólares anuais, e tudo indica que a Síria é um de seus maiores produtores, segundo a especialista do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes (UNODC), Angela Me. O estimulante é conhecido como “droga dos jihadistas” por seu suposto uso por parte dos combatentes do Estado Islâmico, apesar de a especialista ter reconhecido que a UNODC não tem provas documentais dessas suposições.

O governante venezuelano disse hoje que esta droga é “entregue” aos manifestantes, aos quais qualificou como “terroristas”, para que estes cometam ações violentas “em meio ao êxtase e à aceleração” dos protestos.

Os opositores ao governo promovem marchas de ruas na Venezuela há 65 dias, alguns deles manchados por incidentes violentos que deixaram até agora 65 mortos e mais de 1.000 feridos, de acordo com números do Ministério Público.

(Com EFE)