Macumba, náufrago da II Guerra Mundial, é encontrado após 74 anos

Um mistério de 74 anos foi resolvido na madrugada desta quarta-feira na Austrália. Um navio mercante afundado durante a II Guerra Mundial, cujo paradeiro permanecia desconhecido desde então, foi descoberto nas profundezas do Mar de Arafura, na costa norte do país na Oceania.

O SS Macumba foi atingindo em agosto de 1943 por aeronaves japonesas, em um ataque que deixou três pessoas mortas. A tripulação do navio foi resgatada, mas a embarcação afundou e permaneceu sob águas desconhecidas. Pesquisadores marinhos encontraram o náufrago a uma profundidade de 40 metros, por acaso, a partir de um sistema de sonares.

“Encontramos o náufrago no meio da noite depois de 10 horas de busca, e tivemos sorte, porque só tínhamos mais um par de horas disponíveis para a pesquisa”, disse Hugh Barker, diretor de viagens da Unidade Marítima Nacional, órgão dedicado a estudos das águas que cercam a costa australiana. De acordo com comunicado, o navio estava relativamente intacto.

Depois de realizar um mapeamento do Macumba por meio do sistema de sonares, os pesquisadores utilizaram uma câmera para filmar o náufrago e seus arredores. Pelo vídeo divulgado, é possível observar diversos tubarões nadando próximo ao navio. “É provável que o náufrago tenha se tornado um coral artificial que serviu de abrigo para uma variedade de espécies de vida marinha”, disse Hugh. As informações coletada darão origem a um relatório sobre o navio. A embarcação deve ser tombada como um sítio histórico pelas autoridades australianas.