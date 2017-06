Macron e Trudeau, a dupla de governantes fofos do momento

Depois de derrotar Marine Le Pen na eleição presidencial e conquistar maioria nas eleições legislativas da França, Emmanuel Macron é visto como a nova esperança para o futuro da Europa. Jovem, inteligente e globalista, Macron gera comparações com outro líder mundial “fofo”: o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau.

Os dois representam uma nova classe de políticos que fazem sucesso por serem diferentes da elite política tradicional. Além de fazerem sucesso nas redes sociais, os dois se consideram defensores do feminismo, da globalização e dos direitos das minorias.

Mas apesar de serem os “queridinhos” do Ocidente, ambos têm contradições em seus discursos politicamente corretos. Vale lembrar também que a França e o Canadá têm situações econômicas muito distintas. Macron e Trudeau são fofos, mas cada um à sua maneira.

