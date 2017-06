Londres: sobe para 79 número de mortos em incêndio

zoom_out_map 1 /21 Incêndio de grandes proporções tomou por completo um prédio residencial na zona oeste de Londres, na Inglaterra - 14/06/2017 (Natalie Oxford/AFP) Incêndio de grandes proporções tomou por completo um prédio residencial na zona oeste de Londres, na Inglaterra

zoom_out_map 4 /21 Moradores do bairro assistem os 27 andares do Grenfell Tower, em Londres pegando fogo enquanto policiais e bombeiros tentam evacuar o local - 14/06/2017 (Daniel Leal-Olivas/AFP) Moradores do bairro assistem os 27 andares do Grenfell Tower, em Londres pegando fogo enquanto policiais e bombeiros tentam evacuar o local.

zoom_out_map 6 /21 Bombeiros jogam jatos de água para conter as chamas do prédio Grenfell Tower que se iniciou esta manhã na zona oeste de Londres -14/06/2017 (Carl Court/Getty Images) Bombeiros jogam jatos de água para conter as chamas do prédio Grenfell Tower que se iniciou esta manhã na zona oeste de Londres.

8. Incêndio em Londres zoom_out_map 8 /21 Um policial ajuda a evacuar a área próxima da tragédia ocorrida em Latimer Road, no oeste de Londres - 14/06/2017 (Neil Hall/Reuters) Um policial ajuda a evacuar a área próxima da tragédia ocorrida em Latimer Road, no oeste de Londres - 14/06/2017

zoom_out_map 9 /21 Helicóptero sobrevoa o Grenfell Tower após o fogo ter devastado boa parte do prédio - 14/06/2017 (Toby Melville/Reuters) Helicóptero sobrevoa a Grenfell Tower após o fogo ter devastado boa parte do prédio - 14/06/2017

zoom_out_map 11 /21 Incêndio de grandes proporções atinge um edifício em Latimer Road, oeste de Londres, na Inglaterra - 14/06/2017 (Toby Melville/Reuters) Incêndio de grandes proporções atinge um edifício em Latimer Road, oeste de Londres, na Inglaterra - 14/06/2017

zoom_out_map 12 /21 Equipe de emergencia do corpo de bombeiros, policiais e demais ajudantes ao lado do local do incêndio no Grenfell Tower, em Londres - 14/06/2017 (Leon Neal/Getty Images) Equipe de emergencia do corpo de bombeiros, policiais e demais ajudantes ao lado do local do incêndio no Grenfell Tower, em Londres - 14/06/2017

zoom_out_map 13 /21 Ao telefone, uma mulher chora desesperada na tentativa de localizar um parente desaparecido e que teria sido afetado pelas chamas do Grenfell Tower, no oeste de Londres - 14/06/2017 (Daniel Leal-Olivas/AFP) Ao telefone, uma mulher chora desesperada na tentativa de localizar um parente desaparecido e que teria sido afetado pelas chamas do Grenfell Tower, no oeste de Londres.

zoom_out_map 15 /21 Buquê de flores é deixado próximo ao Grenfell Tower em solidariedade aos afetados pelo incêndio desta manhã - 14/06/2017 (Carl Court/Getty Images) Buquê de flores é deixado próximo ao Grenfell Tower em solidariedade aos afetados pelo incêndio desta manhã - 14/06/2017

zoom_out_map 16 /21 Bombeiros ingleses se esforçam para conter a chama do prédio Grenfell Tower que se iniciou esta manhã na zona oeste de Londres - 14/06/2017 (Leon Neal/Getty Images) Bombeiros ingleses se esforçam para conter a chama do prédio Grenfell Tower que se iniciou esta manhã na zona oeste de Londres.

zoom_out_map 17 /21 Mantimentos são descarregados de uma van para auxiliar os afetados pelo incêndio no edifício Grenfell Tower, em Londres - 14/06/2017 (Daniel Leal-Olivas/AFP) Mantimentos são descarregados de uma van para auxiliar os afetados pelo incêndio no edifício Grenfell Tower, em Londres - 14/06/2017

zoom_out_map 18 /21 Após o assolador incêndio no Grenfell Tower, bombeiros sentam-se à sombra para descansar - 17/06/2017 (Leon Neal/Getty Images) Após o assolador incêndio no Grenfell Tower, bombeiros sentam-se à sombra para descansar - 17/06/2017

zoom_out_map 20 /21 Doações de cobertores, sacos de dormir, roupas e mantimentos com destino aos afetados pelo incêndio devastador no Grenfell Tower, em Londres - 14/06/2017 (Jack Taylor/Getty Images) Doações de cobertores, sacos de dormir, roupas e mantimentos com destino aos afetados pelo incêndio devastador no Grenfell Tower, em Londres - 14/06/2017

zoom_out_map 21/21 Pilhas de roupas que foram doadas por caridade às vítimas do incêndio em Londres, no Grenfell Tower - 14/06/2017 (Adrian Dennis/AFP) Pilhas de roupas que foram doadas por caridade às vítimas do incêndio em Londres, no Grenfell Tower - 14/06/2017

O comissário da Polícia Metropolitana de Londres, Stuart Cundy, afirmou nesta segunda-feira que o número estimado de mortos no incêndio no prédio residencial Grenfell Tower, na semana passada, subiu para 79. Em coletiva de imprensa, Cundy ressaltou, no entanto, que o número pode mudar.

O esforço para a busca das vítimas no prédio ainda está em andamento com a Brigada de Bombeiros de Londres, disse o comissário. Uma investigação criminal sobre a causa do incêndio foi aberta, com os residentes da Grenfell Tower afirmando que se queixavam há anos de que o prédio não era seguro para incêndios.

Na sexta-feira, dezenas de pessoas invadiram a Câmara municipal de Kensington e Chelsea para protestar contra as autoridades e pedir ajuda e justiça às vítimas da tragédia. No mesmo dia, a premiê Theresa May visitou as vítimas no hospital e prometeu um fundo de 5 milhões de libras (cerca de 21 milhões de reais) para pagar provisões de emergência, comida, roupas e outros custos.

A primeira-ministra também enfrenta pressões do governo e da população para fornecer explicações sobre o ocorrido. Moradores e vizinhos alegam que a Câmara municipal ignorou durante anos pedidos para que medidas de segurança fossem aplicados ao edifício de 120 apartamentos.

(Com Estadão Conteúdo)