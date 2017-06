Londres: prédio recebeu revestimento inflamável em reforma

O incêndio que destruiu um prédio de apartamentos de 24 andares e matou 12 pessoas no norte de Kensigntin, em Londres, pode ter sido agravado pelo material utilizado no revestimento da torre, informou o jornal britânico The Independent.

Construída em 1974, a Grenfell Tower passou por uma reforma no ano passado e a remodelagem incluiu a melhoria estética, com a adição de um revestimento à fachada para deixar a aparência do prédio mais moderna. Este revestimento, segundo informou o The Independent, ajudou o fogo a se alastrar rapidamente e destruir o prédio por completo.

Um relatório da reforma obtido pelo jornal britânico aponta que os materiais utilizados foram escolhidos com o objetivo de adequar a aparência da torre aos luxuosos apartamentos da região. “Devido à sua altura, a torre é visível da Área de Conservação Avondale adjacente ao sul e da Área de Conservação de Ladbroke a leste”, aponta um documento de planejamento para o trabalho de regeneração. “As mudanças na torre existente melhorarão sua aparência, especialmente quando vistas da área circundante”.

A empresa responsável pelo trabalho de remodelação, Rydon, disse que o revestimento e outras mudanças foram feitos para ajudar a “melhorar o isolamento térmico e modernizar o exterior do edifício”. Uma declaração da Rydon após o término da reforma, no entanto, apontou que “revestimentos de tela de chuva, janelas de substituição e fachadas de paredes de cortina foram instalados, dando ao edifício um aspecto mais fresco e moderno”.

Desde que a reforma foi concluída, em maio de 2016, os residentes reclamaram repetidamente sobre a segurança do bloco, mas foram assegurados que não havia problema. Ainda segundo o jornal britânico, especialistas advertiram repetidamente que a adição de revestimento, que é regularmente usado para atualizar edifícios antigos ou degradados, cria uma pequena cavidade entre o isolamento e fachada, produzindo um túnel de vento que contribui para espalhar o fogo.