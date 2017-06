Londres: polícia identifica autor de ataque a muçulmanos

O homem que atropelou um grupo de fiéis em frente a uma mesquita em Londres na madrugada desta segunda-feira foi identificado como Darren Osborne, de 47 anos. O autor do ataque, que deixou um morto e dez feridos, mora na região de Cardiff, no País de Gales, reportou a imprensa britânica.

Osborne, pai de quatro filhos, foi preso e acusado de crimes relacionados com a execução, preparação e instigação de atos terroristas.

Muçulmanos vizinhos do agressor afirmam que ele fez comentários racistas ao filho de 12 anos deles no final de semana, mas dizem que nunca tiveram problemas com Osborne até então. Khadijh Sherazi contou ao jornal The Guardian que o vizinho nunca mostrou sinais de preconceito. “Ele parecia um cara normal, com uma família normal”.

Outra moradora descreveu Osborne como uma pessoa “estranha, agressiva”. “Ele gritava muito. Estava sempre gritando com a esposa e com os filhos”.

Testemunhas afirmam que o suspeito gritou “vou matar todos os muçulmanos” antes de ser imobilizado pela multidão e preso após a chegada dos policiais. Uma testemunha afirmou à rede BBC que ele gritou “podem me matar, já fiz o meu trabalho”.

zoom_out_map 3 /9 A primeira-ministra Theresa May deixa a mesquita de Finsbury Park após visita ao local de um ataque com uma van que avançou contra fiéis muçulmanos no norte de Londres - 19/06/2017 (Hannah McKay/Reuters) A primeira-ministra Theresa May, deixa a Mesquita de Finsbury Park após visita ao local de um ataque com uma van que avançou contra fiéis muçulmanos no norte de Londres - 19/06/2017

Ataque

A polícia da capital inglesa foi chamada à área de Finsbury Park após uma van ter avançado contra muçulmanos que deixavam uma mesquita. Um pessoa morreu e dez ficaram feridas.

No mês sagrado do Ramadã, os muçulmanos costumam se dirigir às mesquitas para as orações durante a noite. As vítimas tentavam ajudar um homem que havia desmaiado quando ocorreu o atropelamento. Ele morreu, e a polícia investiga se sua morte foi provocada pelo choque com o veículo.