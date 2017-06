Londres: polícia divulga identidade de dois autores do atentado

A polícia inglesa divulgou a identidade de dois dos três terroristas responsáveis pelos atentados que deixaram sete mortos e 47 feridos no sábado, em Londres: Khuram Shazad Butt, um britânico nascido no Paquistão, e Rachid Redouane, que afirmava ser marroquino e líbio, mas ainda não teve a origem confirmada.

O comandante da unidade antiterrorista da polícia inglesa, Mark Rowley, declarou que apenas Butt, de 27 anos, era conhecido dos serviços de segurança. Segundo Rowley, no entanto, não havia elementos que indicassem que ele preparava um atentado.

Mais cedo nesta segunda-feira, a polícia afirmou que os três responsáveis pelo atentado já foram identificados e que os nomes seriam divulgados quando a investigação permitisse. Os três homens foram mortos pela polícia pouco depois de atropelarem com uma van os transeuntes na famosa London Bridge, abandonarem o veículo e esfaquearem várias pessoas no Borough Market, em uma área de bares e restaurantes ao redor do mercado.

A prioridade é assegurar que os três suspeitos não tinham cúmplices prontos para agir. “Não acreditamos que existam outras pessoas, mas devemos ter certeza absoluta”, ressaltou nesta segunda–feira a chefe da polícia londrina, Cressida Dick.

O atentado foi reivindicado pelo grupo terrorista Estado Islâmico (EI) no domingo. O comunicado foi divulgado pelo Telegram, mas sua veracidade não pôde ser comprovada.

A polícia também realizou diversas detenções relacionadas ao atentado nesta segunda-feira. Várias pessoas foram presas em duas novas operações em Newham e Barking, bairros da zona leste da capital inglesa, informaram as autoridades. No domingo, a polícia londrina já havia anunciado a detenção de 12 pessoas em Barking, um bairro multiétnico da periferia de Londres. Eram sete mulheres e cinco homens com idades entre 19 e 60 anos.

(com agências internacionais)