Londres: polícia confirma identidade do terceiro terrorista

A polícia confirmou nesta terça-feira a identidade do terceiro autor do duplo atentado de sábado em Londres como Youssef Zaghba, de 22 anos. Segundo as autoridades, o terrorista é um italiano de origem marroquina que não estava sendo monitorado pelo serviço de inteligência britânico.

Ele foi o terceiro e último autor do atentado, que deixou sete mortos e 48 feridos, a ser identificado. Na segunda-feira, a polícia anunciou os nomes dos dois primeiros terroristas: Khuram Shazad Butt, um britânico de 27 anos nascido no Paquistão, e Rachid Redouane, um marroquino de 30 anos

Segundo o jornal italiano Corriere della Sera, Zaghba, nascido na cidade de Fez, no Marrocos, havia sido parado no aeroporto de Bologna em 2016 quando tentava voar para a Síria e as autoridades italianas teriam avisado a Inglaterra sobre seus movimentos.

A polícia inglesa, no entanto, nega que ele era conhecido pelos seus serviços de inteligência. “Youssef Zaghba não era monitorado pela polícia ou pelo serviço secreto britânico”, afirmaram as autoridades de Londres pelo Twitter.

Detenções

Mais uma pessoa suspeita de envolvimento no atentado foi presa nesta terça-feira. Um homem de 27 anos foi detido no bairro de Barking, na zona leste de Londres. Segundo a Polícia Metropolitana de Londres (Met) a operação foi efetuada na manhã de hoje, por volta das 7h05 do horário local (4h05 de Brasília).

Na segunda a polícia libertou, sem qualquer acusação, 12 pessoas que estavam sob custódia desde domingo. De acordo com as autoridades, os suspeitos foram interrogados antes de serem soltos.

(Com Reuters e EFE)