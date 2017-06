Londres: número de mortos em incêndio sobe a 17

zoom_out_map 1 /21 Incêndio de grandes proporções tomou por completo um prédio residencial na zona oeste de Londres, na Inglaterra - 14/06/2017 (Natalie Oxford/AFP) Incêndio de grandes proporções tomou por completo um prédio residencial na zona oeste de Londres, na Inglaterra

zoom_out_map 2 /21 Incêndio atinge edifício de 27 andares e 120 apartamentos em Latimer Road, oeste de Londres - 14/06/2017 (Toby Melville/Reuters) Londres

zoom_out_map 3 /21 Incêndio atinge edifício de 27 andares e 120 apartamentos em Latimer Road, oeste de Londres - 14/06/2017 (Toby Melville/Reuters) Londres

zoom_out_map 4 /21 Moradores do bairro assistem os 27 andares do Grenfell Tower, em Londres pegando fogo enquanto policiais e bombeiros tentam evacuar o local - 14/06/2017 (Daniel Leal-Olivas/AFP) Moradores do bairro assistem os 27 andares do Grenfell Tower, em Londres pegando fogo enquanto policiais e bombeiros tentam evacuar o local.

zoom_out_map 5 /21 Incêndio de grandes proporções tomou por completo um prédio residêncial na zona oeste de Londres, na Inglaterra - 14/06/2017 (Daniel Leal-Olivas/AFP) Londres

zoom_out_map 6 /21 Bombeiros jogam jatos de água para conter as chamas do prédio Grenfell Tower que se iniciou esta manhã na zona oeste de Londres -14/06/2017 (Carl Court/Getty Images) Bombeiros jogam jatos de água para conter as chamas do prédio Grenfell Tower que se iniciou esta manhã na zona oeste de Londres.

zoom_out_map 7 /21 Incêndio de grandes proporções tomou por completo um prédio residêncial na zona oeste de Londres, na Inglaterra - 14/06/2017 (Toby Melville/Reuters) Londres

8. Incêndio em Londres zoom_out_map 8 /21 Um policial ajuda a evacuar a área próxima da tragédia ocorrida em Latimer Road, no oeste de Londres - 14/06/2017 (Neil Hall/Reuters) Um policial ajuda a evacuar a área próxima da tragédia ocorrida em Latimer Road, no oeste de Londres - 14/06/2017

zoom_out_map 9 /21 Helicóptero sobrevoa o Grenfell Tower após o fogo ter devastado boa parte do prédio - 14/06/2017 (Toby Melville/Reuters) Helicóptero sobrevoa a Grenfell Tower após o fogo ter devastado boa parte do prédio - 14/06/2017

zoom_out_map 10 /21 Incêndio de grandes proporções tomou por completo um prédio residêncial na zona oeste de Londres, na Inglaterra - 14/06/2017 (Toby Melville/Reuters) Londres

zoom_out_map 11 /21 Incêndio de grandes proporções atinge um edifício em Latimer Road, oeste de Londres, na Inglaterra - 14/06/2017 (Toby Melville/Reuters) Incêndio de grandes proporções atinge um edifício em Latimer Road, oeste de Londres, na Inglaterra - 14/06/2017

zoom_out_map 12 /21 Equipe de emergencia do corpo de bombeiros, policiais e demais ajudantes ao lado do local do incêndio no Grenfell Tower, em Londres - 14/06/2017 (Leon Neal/Getty Images) Equipe de emergencia do corpo de bombeiros, policiais e demais ajudantes ao lado do local do incêndio no Grenfell Tower, em Londres - 14/06/2017

zoom_out_map 13 /21 Ao telefone, uma mulher chora desesperada na tentativa de localizar um parente desaparecido e que teria sido afetado pelas chamas do Grenfell Tower, no oeste de Londres - 14/06/2017 (Daniel Leal-Olivas/AFP) Ao telefone, uma mulher chora desesperada na tentativa de localizar um parente desaparecido e que teria sido afetado pelas chamas do Grenfell Tower, no oeste de Londres.

zoom_out_map 14 /21 Incêndio atinge edifício de 27 andares e 120 apartamentos em Latimer Road, oeste de Londres - 14/06/2017 (Toby Melville/Reuters) Incêndio atinge edifício de 27 andares e 120 apartamentos em Latimer Road, oeste de Londres - 14/06/2017

zoom_out_map 15 /21 Buquê de flores é deixado próximo ao Grenfell Tower em solidariedade aos afetados pelo incêndio desta manhã - 14/06/2017 (Carl Court/Getty Images) Buquê de flores é deixado próximo ao Grenfell Tower em solidariedade aos afetados pelo incêndio desta manhã - 14/06/2017

zoom_out_map 16 /21 Bombeiros ingleses se esforçam para conter a chama do prédio Grenfell Tower que se iniciou esta manhã na zona oeste de Londres - 14/06/2017 (Leon Neal/Getty Images) Bombeiros ingleses se esforçam para conter a chama do prédio Grenfell Tower que se iniciou esta manhã na zona oeste de Londres.

zoom_out_map 17 /21 Mantimentos são descarregados de uma van para auxiliar os afetados pelo incêndio no edifício Grenfell Tower, em Londres - 14/06/2017 (Daniel Leal-Olivas/AFP) Mantimentos são descarregados de uma van para auxiliar os afetados pelo incêndio no edifício Grenfell Tower, em Londres - 14/06/2017

zoom_out_map 18 /21 Após o assolador incêndio no Grenfell Tower, bombeiros sentam-se à sombra para descansar - 17/06/2017 (Leon Neal/Getty Images) Após o assolador incêndio no Grenfell Tower, bombeiros sentam-se à sombra para descansar - 17/06/2017

zoom_out_map 19 /21 Incêndio de grandes proporções atinge um edifício em Latimer Road, oeste de Londres, na Inglaterra - 14/06/2017 (Toby Melville/Reuters) Incêndio de grandes proporções atinge um edifício em Latimer Road, oeste de Londres, na Inglaterra - 14/06/2017

zoom_out_map 20 /21 Doações de cobertores, sacos de dormir, roupas e mantimentos com destino aos afetados pelo incêndio devastador no Grenfell Tower, em Londres - 14/06/2017 (Jack Taylor/Getty Images) Doações de cobertores, sacos de dormir, roupas e mantimentos com destino aos afetados pelo incêndio devastador no Grenfell Tower, em Londres - 14/06/2017

zoom_out_map 21/21 Pilhas de roupas que foram doadas por caridade às vítimas do incêndio em Londres, no Grenfell Tower - 14/06/2017 (Adrian Dennis/AFP) Pilhas de roupas que foram doadas por caridade às vítimas do incêndio em Londres, no Grenfell Tower - 14/06/2017

O número de mortes confirmadas no grande incêndio que atingiu um prédio residencial no oeste de Londres subiu para 17, informou nesta quinta-feira a Polícia Metropolitana. Segundo as autoridades, o número de mortos deve aumentar ainda mais.

A causa do incêndio, que começou às 0h15 de quarta-feira (21h15 de terça em Brasília), ainda é desconhecida. Há ainda 37 pessoas hospitalizadas, 17 delas em estado grave, afirmou a polícia pelo Twitter.

A comissária do Corpo de Bombeiros de Londres, Dany Cotton, disse que há um “número desconhecido” de pessoas na Torre Grenfell, mas que as equipes não esperam encontrar mais nenhum sobrevivente. “A severidade e o calor do fogo significariam um milagre absoluto para qualquer um que estivesse vivo”, comentou Cotton à rede Sky News.

Nessa quarta-feira, o jornal britânico The Independent divulgou que o incêndio no edifício residencial de 24 andares no norte de Kensignton pode ter sido agravado pelo material utilizado no revestimento da torre, informou o jornal britânico.

(Com Estadão Conteúdo)