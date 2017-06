Londres: May diz que ataque contra muçulmanos é “doentio”

A primeira-ministra britânica, Theresa May, afirmou que o ódio e o mal nunca vão vencer ao comentar o atropelamento deliberado de muçulmanos que saíam de uma mesquita de Londres na madrugada desta segunda-feira, deixando um morto e dez feridos.

“Nesta manhã, nosso país acordou com as notícias de outro ataque terrorista nas ruas da nossa capital: o segundo neste mês e tão doentio quanto aqueles que ocorreram anteriormente”, disse a primeira-ministra, do lado de fora de seu escritório na Downing Street.

“Foi um ataque que mais uma vez teve como alvo pessoas normais e inocentes vivendo suas vidas, desta vez britânicos muçulmanos que deixavam uma mesquita após suas orações”, acrescentou May, que mais tarde visitou a mesquita onde houve o ataque.

A premiê disse que recursos policiais adicionais serão mobilizados para garantir a segurança e que o Reino Unido foi muito tolerante com todas as formas de extremismo no passado.

Ataque

A polícia da capital inglesa foi chamada à área de Finsbury Park após uma van ter avançado contra muçulmanos que deixavam uma mesquita. Um pessoa morreu e dez ficaram feridas. No mês sagrado do Ramadã, os muçulmanos costumam se dirigir às mesquitas para as orações durante a noite. As vítimas tentavam ajudar um homem que havia desmaiado quando ocorreu o atropelamento. Ele morreu, e a polícia investiga se sua morte foi provocada pelo choque com o veículo.

Testemunhas afirmam que o suspeito gritou “vou matar todos os muçulmanos” antes de ser imobilizado pela multidão e preso após a chegada dos policiais. Uma testemunha afirmou à rede BBC que ele gritou “podem me matar, já fiz o meu trabalho”.

Neste ano, dois ataques em que veículos avançaram contra pedestres foram registrados em Londres. O primeiro aconteceu em Westminster, em março, e o segundo no começo deste mês, na London Bridge.

zoom_out_map 1 /9 Veículo atropela pedestres no Finsbury Park, em Londres - 18/06/2017 (Ritvik Carvalho/Reuters) Londres

zoom_out_map 2 /9 Uma policial vigia local onde pessoas deixam flores à vítima de atropelamento em Finsbury Park - 19/06/2017 (Kevin Coombs/Reuters) Finsbury Park - 19/06/2017

zoom_out_map 3 /9 A primeira-ministra Theresa May, deixa a Mesquita de Finsbury Park após visita ao local de um ataque com uma van que avançou contra fiéis muçulmanos no norte de Londres - 19/06/2017 (Hannah McKay/Reuters) A primeira-ministra Theresa May, deixa a Mesquita de Finsbury Park após visita ao local de um ataque com uma van que avançou contra fiéis muçulmanos no norte de Londres - 19/06/2017

zoom_out_map 4 /9 Uma pessoa morreu e dez ficaram feridas no ataque a muçulmanos em frente a uma mesquita, em Finsbury Park (Londres) - 19/06/2017 (Isabel INFANTES/AFP) Finsbury Park (Londres) - 19/06/2017

zoom_out_map 5 /9 Uma policial deixa flores à vítima de atropelamento em Finsbury Park - 19/06/2017 (Isabel INFANTES/AFP) Finsbury Park - 19/06/2017

zoom_out_map 6 /9 Veículo atropela pedestres no Finsbury Park, em Londres - 18/06/2017 (Ritvik Carvalho/Reuters) Londres

zoom_out_map 7 /9 Veículo atropela pedestres no Finsbury Park, em Londres - 18/06/2017 (Neil Hall/Reuters) Londres

zoom_out_map 8 /9 Veículo atropela pedestres no Finsbury Park, em Londres - 18/06/2017 (Ritvik Carvalho/Reuters) Londres

zoom_out_map 9/9 Veículo atropela pedestres no Finsbury Park, em Londres - 18/06/2017 (Reprodução/Reprodução) Londres

