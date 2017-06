Líderes mundiais condenam saída dos EUA do Acordo de Paris

A decisão presidente Donald Trump de retirar os Estados Unidos do Acordo do Clima de Paris, anunciada nesta quarta-feira, provocou a reação de diversos líderes mundiais, que condenaram o gesto.

Além dos Estados Unidos, apenas a Síria e Nicarágua não participam do Acordo do Clima de Paris, firmado por quase 200 países na capital francesa em 2015. O pacto almeja limitar o aquecimento planetário e em grande parte se baseia no corte do dióxido de carbono e outras emissões resultantes da queima de combustíveis fósseis. A saída dos Estados Unidos coloca em risco a manutenção do compromisso por outras potencias altamente poluidoras, como China e Rússia.

Confira as principais reações:

No Brasil, os Ministérios das Relações Exteriores e do Meio Ambiente divulgaram uma nota conjunta em que afirmam que “o governo brasileiro recebeu com profunda preocupação e decepção o anúncio”. O comunicado aponta preocupação com o impacto negativo da decisão na cooperação mundial em desafios globais e reafirma o compromisso do pais. “O Brasil continua comprometido com o esforço global de combate à mudança do clima e com a implementação do Acordo de Paris”, diz.

A primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, lamentou a saída dos Estados Unidos do acordo e afirmou que vai “continuar trabalhando para salvar nossa Terra”.

O ex-presidente Barack Obama, que ajudou a mediar o pacto, divulgou uma declaração em que diz os Estados Unidos se juntam a “um pequeno punhado de nações que rejeitam o futuro”, mas diz afirma estar confiante de que “nossos estados, cidades e empresas vão intensificar e fazer ainda mais para liderar o caminho e ajudar a proteger as gerações futuras do planeta que temos”.

No Twitter, a primeira-ministra da Escócia, Nicola Sturgeon, chamou a decisão de irresponsável.

Dada a decisão irresponsável @POTUS em #ParisAccord, é mais importante ainda que líderes como @JerryBrownGov na Califórnia continuem pressionando.

O primeiro-ministro da Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, tuitou que este é um dia triste para o mundo, mas reforçou o compromisso do país.

É um dia triste para o mundo. A Dinamarca está pronta para continuar a batalha climática para salvar as gerações futuras. #ParisAgreement

Primeiro-ministro da Bélgica, Charles Michel, condenou o “ato brutal” de Trump e afirmou que o Europa reagirá para salvaguardar o futuro.

#ParisAccord protege nosso planeta! A Europa unida com @JunckerEU e @eucopresident reagirá para salvaguardar a nossa economia e o futuro das crianças

Eu condeno esse ato brutal contra #ParisAccord

@realDonaldTrump Liderança significa combater as mudanças climáticas em conjunto. Não abandonar o compromisso.