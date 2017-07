Líder no Senado desiste de reforma na saúde, em derrota a Trump

As lideranças do Partido Republicano no Senado dos Estados Unidos jogaram a toalha no esforço de substituir o Obamacare por outro modelo de sistema de saúde após mais dois republicanos desistirem de apoiar a medida. Os senadores não conseguiram os votos necessários para aprovar a prioridade legislativa do presidente Donald Trump em seus primeiros sete meses no poder.

Em uma clara derrota para o governo, os republicanos Mike Lee, de Utah, e Jerry Moran, do Kansas, tornaram-se na noite de segunda-feira o terceiro e o quarto nomes na Casa a se opor à versão mais recente do projeto de lei, que previa a revogação e a substituição de boa parte da legislação atual.

Como o partido já havia perdido dois votos – dos senadores Rand Paul, do Kentucky, e Susan Collins, do Maine -, não há apoio suficiente para que a medida avance.

O líder da maioria no Senado, Mitch McConnell, admitiu a derrota. “Lamentavelmente, está claro agora que o esforço para repelir e imediatamente substituir o fracasso do Obamacare não será bem-sucedido”, afirmou ele em comunicado.

Com 52 republicanos no Senado, McConnell precisa garantir pelo menos 50 votos para aprovar medidas, já que em caso de empate a decisão recai sobre o vice-presidente Mike Pence, também presidente do Senado. Nenhum democrata deve apoiar a medida. A oposição diz que os republicanos devem começar a trabalhar com eles para fortalecer o sistema de seguro-saúde.

Medida já passou pela Câmara

Em maio, a Câmara de Representantes dos Estados Unidos aprovou o projeto de revogação da emblemática lei de saúde de Barack Obama. Apesar da votação apertada, foi uma importante vitória para Trump, que havia sido derrotado na primeira investida, no final de março, por falta de apoio da própria base governista.

(Com agência Estado)