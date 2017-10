Las Vegas: fotos mostram interior do quarto de hotel após ataque

Fotos obtidas pela imprensa internacional mostram o quarto do hotel Mandalay Bay, em Las Vegas, de onde Stephen Paddock, de 64 anos, disparou centenas de vezes e deixou 59 mortos no último domingo. As imagens foram supostamente tiradas pela polícia local após a invasão ao quarto e mostram algumas das armas usadas no ataque.

As fotos, que estão circulando desde a noite de terça-feira nas redes sociais, também mostram parte do corpo do atirador, que teria se matado pouco antes de os policiais invadirem a suíte em que estava hospedado.

Breaking: Pictures of the Las Vegas shooters hotel room have been leaked. #LasVegasShooting pic.twitter.com/g0Ue9dvtUu — Mike Tokes (@MikeTokes) October 3, 2017

Um vídeo divulgado pelo jornal alemão Bild mostra também a porta do quarto e o corredor do hotel, cercados pelas fitas de proteção colocadas pelos oficiais de investigação. Através de um rombo na porta é possível ver uma das armas que estavam na suíte.

New video shows entryway to Las Vegas shooting suspect’s hotel room, long gun still visible on the floor inside. https://t.co/o417tlzryI pic.twitter.com/XAZEvsJNO0 — ABC News (@ABC) October 4, 2017

A polícia de Las Vegas encontrou 23 armas de fogo, incluindo diversas automáticas, e muita munição no quarto do hotel de Paddock. Mais armas e explosivos também foram apreendidos em duas casas que pertenciam ao aposentado.

O quarto

Paddock reservou o quarto 32135 do Mandalay Bay, que segundo o xerife da polícia metropolitana de Las Vegas, Joseph Lombardo, é uma grande suíte com vista privilegiada para a Las Vegas Strip, avenida que abriga os mais célebres hotéis e cassinos de Las Vegas e o Las Vegas Village, onde acontecia o festival Route 91 Harvest. O hotel ficava a menos de 370 metros do local do show.

O atirador estava hospedado no local desde quinta-feira passada, 28 de setembro. Porém, segundo as camareiras que limparam o quarto do atirador, não havia sinais de nada fora do comum acontecendo no local.

Segundo as autoridades, Paddock instalou câmeras dentro do quarto e nos corredores do hotel no dia do ataque. A polícia acredita que os equipamentos foram usados para observar quem se aproximava da suíte.

Um vídeo publicado por um antigo hóspede do hotel, que também dormiu no quarto 32135, mostra detalhes da suíte e da vista de Las Vegas através das grandes janelas de vidro.