Lady Di ligou para os filhos antes de acidente fatal

Os príncipes da Inglaterra William e Harry revelaram que conversaram rapidamente com mãe, a princesa Diana, no dia da sua morte. Eles reconheceram que, 20 ano depois, essa “curta” conversa continuava muito presente nas suas lembranças. Os depoimentos foram dados à rede ITV para um documentário dedicado a “Lady Di”, falecida em 31 de agosto de 1997. Chamado “Diana, nossa mãe: sua vida e seu legado”, o filme será transmitido na segunda-feira no Reino Unido.

“Foi ela que ligou, de Paris, não lembro o que disse, mas provavelmente lamentarei para o resto da minha vida que essa ligação tenha sido tão curta”, explicou o príncipe Harry à rede ITV para um documentário dedicado a sua mãe, falecida em 31 de agosto de 1997.

O príncipe William tinha 15 anos, e seu irmão 12, quando Diana e o namorado, Dodi al-Fayed, morreram em um acidente de carro em um túnel de Paris enquanto eram perseguidos em alta velocidade por paparazzi. Os exames realizados após o acidente mostraram que o motorista, Henri Paul, que também morreu na colisão, apresentava uma alta taxa de álcool no sangue.

Os dois príncipes estavam em Balmoral, a residência da rainha Elizabeth II na Escócia. Durante a conversa, William contou à sua mãe sobre os “bons momentos” que estavam passando: “Harry e eu tínhamos pressa para nos despedirmos, para dizer ‘até logo’… Se eu soubesse o que ia acontecer, evidentemente não teria sido tão indiferente”, disse William à ITV.

“Mas esta ligação marcou para sempre o meu espírito, muito”, confessou o duque de Cambridge.

No documentário, os príncipes também relembram momentos felizes, como quando ela ia buscá-los na escola e os levava para dar passeios secretos por Londres. William e Harry descreveram a imagem de uma mãe dedicada, encantadora e divertida, que gostava de fazer brincadeiras, incluindo quando convidou três das supermodelos mais conhecidas – Naomi Campbell, Cindy Crawford e Christy Turlington – para receber William em casa no dia de seu aniversário.

“Fiquei vermelho e não soube o que dizer”, contou William à ITV. “Acho que quase caí subindo as escadas”, afirmou.

Decididos a mantê-la viva na memória, começaram a chamá-la de “avó Diana” para os filhos de William – o príncipe George, de quatro anos, e a princesa Charlotte, de dois. “É importante que saibam quem era e que existiu”, disse William.

“Agora temos mais fotos suas em casa e falamos dela”, explicou.

Pelo 20º aniversário da morte de Diana, os príncipes anunciaram no início do ano que montariam um comitê para arrecadar fundos com o objetivo de erguer uma estátua da princesa de Gales. A estátua deve ser construída nos jardim público do Palácio de Kensington de Londres, onde Diana morava.