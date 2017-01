Kiribati, Samoa e Tonga: 2017 chega primeiro ao Pacífico Sul

O ano de 2017 já chegou aos pequenos países de Kiribati, Samoa e Tonga, situados nas ilhas do Pacífico Sul, onde os habitantes receberam o Réveillon com festas, fogos de artifício e outras celebrações. Quando o relógio ainda marcava 8h do dia 31 de dezembro em Brasília, já terminavam as tradicionais 12 badaladas nestes três países, cuja população combinada não chega nem a 400.000 habitantes.

A chuva marcou presença em Samoa, com algumas inundações na capital, Apia, o que não impediu que os samoanos festejassem em lugares cobertos, como o show organizado no auditório de Saint Therese Retreat Centre, em Leauvaa, com a participação da soprano neozelandesa Marlena Devoe.

Às 8h30 (horário de Brasília), o 2017 chegou para cerca de 600 moradores do arquipélago neozelandês de Chatham, situado cerca de 680 quilômetros ao sudeste das ilhas principais do país. Meia hora mais tarde, é a vez do resto dos habitantes da Nova Zelândia e a população de Fiji presenciarem a virada.

Um dos principais eventos da Nova Zelândia para o Ano Novo são os fogos de artifício na Sky Tower, um edifício de 328 metros de altura e uma das construções mais emblemáticas de Auckland, cidade situada no norte do país.

As autoridades preveem que cerca de 30 000 pessoas contemplem a meia tonelada de fogos de artifícios que será lançada da torre nesta noite.

O Ano Novo entrará na maior parte do território australiano às 11h (de Brasília). O espetáculo pirotécnico que acontecerá no Harbour Bridge de Sydney, com sete toneladas de fogos de artifício, é um dos grandes eventos do Réveillon no país e compete em termos de grandeza com outros que ocorrerão mais tarde no mundo, como os de Londres e Nova York.

A celebração organizada em Sydney também oferece música e outras atrações e deve receber mais de um milhão de pessoas, segundo os cálculos das autoridades.

O resto da Austrália e o Sudeste Asiático se despedirão de 2016 na sequência. Uma das celebrações mais famosas da virada é a dos filipinos, que usam muitos fogos para receber o Ano Novo.

Embora os budistas birmaneses, cambojanos, laocianos, tailandeses e vietnamitas celebrem o Ano Novo em datas distintas, também aderem às comemorações do calendário gregoriano.

(Com agência EFE)