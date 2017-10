Jornalista da Reuters comprou 2 cabeças humanas para reportagem

Um jornalista da agência de notícias Reuters comprou duas cabeças humanas e um pedaço de espinha dorsal. A aquisição foi feita por Brian Grow como teste para uma reportagem sobre venda de órgãos e tecidos humanos para uso em pesquisa, educação e treinamento de profissionais.

Durante mais de um ano, Grow e John Shiffman investigaram empresas que vendem partes de cadáveres doados à ciência nos Estados Unidos. Na reportagem “The Body Trade” (O Comércio do Corpo em português), os jornalistas discutem essas transações, que muitas vezes são feitas sem a autorização dos familiares.

Segundo a matéria, que é dividida em três partes, a lei americana não tem nenhuma regulamentação sobre este tipo de comércio, ao contrário do mercado de doação de órgão no país, que é monitorado de perto pelo governo. Dessa forma, muitas famílias doam os corpos de seus entes falecidos para essas empresas, conhecidas como “body brokers” (corretores de corpos em português).

Os “brokers” oferecem muitas vantagens, como transporte e cremação gratuita, diferente das universidades e agências estatais. Depois de receberem o corpo gratuitamente, cortam suas partes e vendem por milhares de dólares a pesquisadores e organizações médicas. Algumas vezes, os órgãos ou tecidos são devolvidos para os corretores depois de usados, para reaproveitamento ou cremação.

Brian Grow resolveu testar a facilidade com que é possível comprar partes humanas nos Estados Unidos. Após trocar alguns e-mails, conseguiu adquirir um pedaço de espinha dorsal por 300 dólares. Depois, comprou duas cabeças humanas. Tudo com a mesma empresa, chamada Restore Life (Restaurar a vida).

Com a ajuda de um médico, o repórter descobriu o nome do defunto de onde provinha a espinha dorsal, encontrou sua família e realizou um teste de DNA. O tecido pertencia a Cody Sanders, que sofria de uma síndrome renal desde seu nascimento e morreu aos 24 anos.

Após o falecimento, seus pais não possuíam recursos financeiros para enterrá-lo, por isso doaram seu corpo para a Restore Life. Porém, não sabiam que a empresa iria revender parte de seus órgãos e lucrar com isso.

Segundo a reportagem da Reuters, que contou com a ajuda da diretora de um programa de doação de corpos na Universidade de Medicina de Minnesota, as cabeças e o pedaço de espinha vendidos a Grow não vieram acompanhados da documentação necessária para serem usados em análises médicas ou outros propósitos científicos. Dessa forma, não poderiam ser utilizados em universidades com padrões éticos e científicos aceitáveis.