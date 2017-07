John McCain é diagnosticado com câncer no cérebro

O senador republicano John McCain, de 80 anos, foi diagnosticado com câncer de cérebro, informou o gabinete do político americano nesta quarta-feira. Rival derrotado por Barack Obama nas eleições de 2008, McCain passou por uma cirurgia para a retirada de um coágulo acima do olho na última sexta. O câncer foi descoberto a partir de exames posteriores.

“A análise do tecido revelou um tumor cerebral primário conhecido como glioblastoma associado ao coágulo”, informou o boletim médico da Clínica Mayo, em Phoenix, Arizona. “O senador e sua família estão analisando as opções futuras de tratamento com a equipe médica. Essas opções podem incluir uma combinação de quimioterapia e radiação.”

Veterano

A cirurgia de McCain na sexta fez com que os republicanos atrasassem a votação da nova lei de saúde, para substituir o chamado Obamacare, no Senado. No entanto, não se sabia até então da gravidade do estado de saúde do senador, uma das principais lideranças do partido.

Um dos políticos mais respeitados por democratas e republicanos, McCain está em seu sexto mandato como senador. Além da disputa presidencial contra Obama em 2008, o político também é conhecido por seu histórico na Guerra do Vietnã, na qual foi capturado e mantido prisioneiro por mais de cinco anos. Recentemente, trocou farpas com Donald Trump durante a campanha do magnata rumo à Casa Branca.

(Com EFE e AFP)