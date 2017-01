Japão vai padronizar banheiros para evitar confusão na Olimpíada

Os banheiros high tech no Japão são conhecidos por turistas que passam pelo desconforto de não encontrar a descarga – ou acabar apertando em botões errados, com funções desconhecidas. Diferente do ocidente, os vasos sanitários do país oriental oferecem mecanismos de secagem e limpeza, nem sempre compreendidos pelos estrangeiros.

Em preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020, e para a Copa do Mundo de rúgbi, um ano antes, a indústria sanitária do país concordou em padronizar os símbolos que representam cada função em vasos sanitários. O objetivo é evitar a confusão de estrangeiros na hora de escolher entre a descarga e os botões de ducha ou jato de ar quente.

De acordo com o jornal britânico The Guardian, nove empresas que pertencem à associação de equipamentos sanitários anunciaram que começarão a usar os mesmos oito símbolos em seus produtos. Em uma pesquisa de 2014, um quarto dos turistas comentaram que não entendiam alguns dos botões nos vasos.

Segundo comunicado, os oito símbolos definidos pelas empresas mostrarão aos usuários como dar descarga (forte ou fraca), abrir e fechar a tampa do vaso, ativar os mecanismos de limpeza frontal e traseiro, ligar a função de secar ou parar o funcionamento da limpeza e da secagem.