Israel negará vistos a membros da ONG Human Rights Watch

O governo de Israel deixará de conceder vistos de trabalho aos membros estrangeiros da Human Rights Watch (HRW), uma das mais renomadas organizações internacionais de defesa dos direitos humanos, acusando a ONG de parcialidade. A informação foi dada pela HRW e confirmada pelo ministério israelense das Relações Exteriores.

A HRW, que divulgou vários relatórios críticos sobre a ocupação israelenses dos territórios palestinos, solicitou há vários meses um visto para o novo diretor de seu escritório para Israel e Palestina, Omar Shakir, que tem cidadania americana.

No dia 20 de fevereiro, as autoridades israelenses afirmaram que o pedido foi rejeitado porque a HRW “não é realmente uma organização de defesa dos direitos humanos”, afirma um comunicado da ONG com sede em Nova York.

O porta-voz da chancelaria israelense, Emmanuel Nahshon, acusou a HRW de ser “uma organização fundamentalmente parcial e anti-israelense dotada de uma agenda hostil”.

“Por que deveríamos conceder permissões de trabalho a pessoas que têm como único objetivo nos denegrir e atacar?”, perguntou Nahshon. Os funcionários israelenses e palestinos da HRW podem continuar trabalhando, explicou.

A ONG criticou a decisão israelense. “Estamos realmente consternados”, disse Omar Shakir. “Trabalhamos em mais de noventa países. Muitos governos não gostam de nossas conclusões baseadas em investigações profundas, mas sua reação não é reprimir o mensageiro”, completou.

(Com AFP)