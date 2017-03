Iraque recupera segunda ponte sob controle do EI em Mosul

As forças iraquianas, apoiadas pelo exército dos Estados Unidos, retomaram nesta segunda-feira o controle da ponte Al Hurriya, em Mosul. Essa é a segunda das cinco pontes sobre o rio Tigre a ser recapturada das mãos do grupo extremista Estado Islâmico (EI).

A captura vem após nova investida do exército do Iraque para conquistar a parte oeste de Mosul, depois que a área leste foi dominada em janeiro. As pontes ligam as duas regiões da cidade e são, portanto, peças essenciais para garantir o controle total de Mosul.

Todas as cinco pontes sobre o rio Tigre foram danificadas em ataques aéreos, informou a rede BBC. Sua captura e subsequente reconstrução facilitará o trabalho do exército contra os jihadistas, que dominam Mosul desde 2014.

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), até 650.000 civis podem estar presos em Mosul, em áreas onde o EI ainda tem controle. A campanha para retomar a cidade envolve uma força de 100.000 soldados iraquianos e americanos, combatentes curdos e milícias xiitas e obteve avanços rápidos desde o início do ano, auxiliada por novas táticas e uma coordenação melhor.