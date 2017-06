Iraque declara fim do Estado Islâmico após vitória em Mosul

zoom_out_map 1 /16 Soldado de uma tribo local vigia área recém-tomada do Estado Islâmico (Chris McGrath/Getty Images)

zoom_out_map 2 /16 Soldado iraquiano utiliza capacete como armadilha para que um franco-atirador do Estado Islâmico revele sua posição em Mosul, no Iraque (Carl Court/Getty Images)

zoom_out_map 3 /16 Soldado do exército iraquiano ajusta seu rifle durante ofensiva na cidade de Mosul, no Iraque (Carl Court/Getty Images)

zoom_out_map 4 /16 Policiais federais iraquianos passam por um buraco na parede para seguir adiante na ofensiva de retomada do último distrito de Mosul (Ahmad Al-Rubaye/AFP)

zoom_out_map 5 /16 Soldado iraquiano atira contra base do Estado Islâmico, a oeste de Mosul, no Iraque (Carl Court/Getty Images)

zoom_out_map 6 /16 Soldado iraquiano atira contra base do Estado Islâmico, a oeste de Mosul, no Iraque (Carl Court/Getty Images)

zoom_out_map 7 /16 Mulher carrega sobrinha para centro de distribuição de alimentos instalado em Mosul após investida do exército iraquiano contra o Estado Islâmico (Carl Court/Getty Images)

zoom_out_map 8 /16 Soldado iraquiano descansa após ofensiva que retomava Mosul do Estado Islâmico, no Iraque (Carl Court/Getty Images)

zoom_out_map 9 /16 Forças iraquianas patrulham as ruas perto da velha cidade de Mosul, durante a ofensiva em curso para retomar o último distrito ainda detido pelo Estado islâmico. (Mohamed El-Shahed/AFP) Forças iraquianas patrulham as ruas perto da velha cidade de Mosul, durante a ofensiva em curso para retomar o último distrito ainda detido pelo Estado islâmico.

zoom_out_map 10 /16 Um policial federal do Iraque dispara uma metralhadora .50 contra militantes do Estado Islâmico, em Bab Jded, no oeste de Mosul. (Martyn Aim/Getty Images) Um policial federal do Iraque dispara uma metralhadora .50 contra militantes do Estado Islâmico, em Bab Jded, no oeste de Mosul.

zoom_out_map 11 /16 Bombeiros trabalham para apagar fogo causado por ofensiva do exército iraquiano, com objetivo de retomar a cidade de Mosul, antes ocupada pelo Estado Islâmico (Chris McGrath/Getty Images)

zoom_out_map 12 /16 Soldado do exército do Iraque descansa em uma mesquita do século XIX, parcialmente destruída, durante ofensiva para retomar a cidade de Mosul, antes ocupada pelo Estado Islâmico (Ahmad Al-Rubaye/AFP)

zoom_out_map 13 /16 Soldado do exército iraquiano guarda área antes tomada pelo Estado Islâmico, na cidade de Mosul (Ahmad Al-Rubaye/AFP)

zoom_out_map 14 /16 Soldados iraquianos avançam na cidade de Mosul durante ofensiva para retomar a cidade do Estado Islâmico (Ahmad Al-Rubaye/AFP)

zoom_out_map 15 /16 Refugiados aguardam a chamada de seus nomes por um oficial do campo que supervisiona a entrada para as áreas reconquistadas de Mosul. (Carl Court/Getty Images) Refugiados aguardam a chamada de seus nomes por um oficial do campo que supervisiona a entrada para as áreas reconquistadas de Mosul.

zoom_out_map 16/16 Membros da policia federal iraquiana comemoram a vitória da retomada da velha cidade de Mosul, antes ocupada pelo Estado Islâmico (Ahmad Al-Rubaye/AFP)

As forças armadas do Iraque capturaram nesta quinta-feira (29) a mesquita de Mosul, local onde o Estado Islâmico (EI) proclamou sua versão de “califado” há três anos.

Autoridades iraquianas esperam que a longa batalha por Mosul termine nos próximos dias, visto que o restante dos combatentes do EI recuaram para apenas algumas áreas da Cidade Velha.

Retomar a Grande Mesquita de Al-Nuri representa uma vitória simbólica para as forças iraquianas, que vêm lutando há mais de oito meses para conquistar Mosul, cidade do norte do país que tem servido como capital do EI no Iraque.

A coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos realiza ataques aéreos diários contra os extremistas islâmicos desde o verão de 2014.

Os insurgentes explodiram a mesquita medieval e seu característico minarete inclinado na semana passada, enquanto forças iraquianas apoiadas pelos Estados Unidos iniciavam o avanço em sua direção.

A bandeira preta dos extremistas estava hasteada no minarete Al-Hadba, desde junho de 2014.

A queda de Mosul marcaria efetivamente o fim da metade iraquiana do califado do grupo terrorista, embora ainda controle territórios ao sul e ao oeste da cidade. Sua capital na Síria, Raqqa, também está cercada pela coalizão liderada por curdos e apoiada pelos EUA

O grupo perdeu em três anos 60% do território que havia conquistado e 80% de sua receita, de acordo com um estudo da IHS Markit, uma consultoria de inteligência da Inglaterra. O território do “califado” autoproclamado passou de 90.000 km², em 2015, para 36.200 km² em junho de 2017.

O custo da batalha, entretanto, tem sido enorme. Em adição às mortes militares, estima-se que milhares de civis foram mortos no conflito.

Aproximadamente 900 mil pessoas, cerca de metade da população pré-guerra da cidade, fugiu da batalha, buscando abrigo em campos de refugiados ou com parentes e amigos.

Civis que ficaram presos na cidade sofrem com a fome e privações e correm risco de morte ou de lesões, e muitos prédios foram destruídos.

