Irã inicia obras para construir dois novos reatores nucleares

As obras para construir o segundo e o terceiro reator da usina nuclear de Bushehr, no sul do Irã, começaram oficialmente nesta terça-feira com o objetivo de alcançar uma capacidade de produção de 2.100 megawatts. Na cerimônia de lançamento do projeto estiveram presentes o chefe da Agência Iraniana da Energia Atômica, Ali Akbar Salehi, e responsáveis nucleares da Rússia, segundo a agência semioficial Tasnim.

O projeto, com um investimento de 10 bilhões de dólares, será realizado pela Companhia de Produção e Desenvolvimento de Energia Nuclear do Irã e a Corporação de Energia Atômica Estatal da Rússia (Rosatom), que assinaram um acordo em novembro de 2014. A previsão é que os trabalhos de construção se prolonguem durante uma década e que as duas novas unidades alcancem capacidade de 1.050 megawatts cada.

A usina nuclear de Bushehr começou a ser construída na década de 1970 com ajuda alemã, mas o projeto foi interrompido após o triunfo da Revolução Islâmica em 1979 e não foi retomado até fevereiro de 1998, com a assinatura de um acordo com a Rússia.

Apesar da sua construção ter se estendido durante anos devido à oposição ocidental, a usina entrou em funcionamento em agosto de 2010 e atingiu seu pleno rendimento em junho de 2013.

Salehi explicou em sua chegada ontem à noite a Bushehr que a implementação do acordo nuclear, assinado em julho de 2015 entre o Irã seis grandes potências, abriu o caminho para a construção destes dois reatores. Também indicou que as duas unidades serão construídas no marco de acordos com o Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) e do Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares.

O acordo nuclear limita e supervisiona o programa atômico iraniano para evitar que a República Islâmica desenvolva armas nucleares, em troca da suspensão das sanções internacionais contra o Irã.