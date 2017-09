Irã faz testes com míssil balístico de médio alcance

O Irã anunciou testes com um novo míssil balístico de médio alcance, um dia após responder às críticas do Estados Unidos sobre seu programa nuclear.

A televisão estatal exibiu imagens do míssil Khoramshahr que, segundo as notícias, é capaz de viajar cerca de 2.000 quilômetros. O anúncio veio depois que este e outros mísseis, tanques e um submarino foram exibidos durante um desfile militar nos arredores de Teerã, marcando o aniversário da guerra do Irã e do Iraque dos anos 80.

O presidente Hassan Rouhani prometeu nesta sexta-feira que seu país continuaria a reforçar seu programa de mísseis balísticos, em meio a crescentes tensões com os EUA. “Quer você goste ou não, reforçaremos nossas capacidades militares e de defesa consideradas necessárias para a dissuasão. Não apenas nossos mísseis, mas também nossas capacidades terrestres, aéreas e marítimas”, disse ele em um discurso. “Não pediremos a permissão de ninguém para defender nosso povo”, completou.

Rouhani também abordou uma fonte de tensão com os EUA e seus aliados regionais, dizendo que o Irã continuaria a defender “as pessoas injustiçadas do Iêmen, Síria e Palestina”, indicando que não reduziria seu envolvimento nos conflitos no Oriente Médio.

O teste de mísseis ocorre dias após o presidente americano, Donald Trump, ter criticado o Irã em seu discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas, denunciando o acordo nuclear de 2015 alcançado entre Teerã e seis potências mundiais, incluindo os EUA.

As sanções dos Estados Unidos introduzidas neste ano incluíram legislação visando o programa de mísseis. O Irã considera essas novas sanções como uma violação do acordo, que suspendeu a maioria das sanções internacionais contra Teerã em troca de restrições ao seu programa nuclear. O acordo não menciona mísseis balísticos.

(com Estadão Conteúdo)