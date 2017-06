Irã assume que lançou mísseis em ‘bases terroristas’ na Síria

As forças de elite do Irã lançaram mísseis contra “bases terroristas” na região síria de Deir Ezzor, controlada pelos extremistas do Estado Islâmico, anunciou Teerã neste domingo. O ataque, feito no sábado, teria ocorrido em “represália” aos atentados perpetrados no dia 7 de junho contra o Parlamento iraniano e contra o mausoléu do aiatolá Komeini em Teerã. O anúncio foi feito pelos Guardiães da Revolução, as forças de elite iranianas. A investida deixou doze mortos e foram reivindicados pelo Estado Islâmico.

O Irã xiita é aliado da Síria há tempos nos combates contra os grupos fundamentalistas sunitas do Estado Islâmico, mas esta é a primeira vez que se tem notícia de um ataque iraniano com mísseis contra os extremistas no território sírio.

“Nessa operação, mísseis de médio alcance foram lançados das províncias de Kermanshah e do Curdistão. Uma grande quantidade de terroristas foi morta e seus equipamentos e armas destruídos”, dizem os Guardiães. De acordo com a imprensa iraniana, os mísseis percorreram uma distância de 650 quilômetros, sobrevoando o território iraquiano, até atingir seus alvos em Deir Ezzor.

As autoridades iranianas acusaram a Arábia Saudita e os Estados Unidos de apoiar os grupos extremistas atuando contra o Irã. O senado americano aprovou na quinta-feira uma lei para adotar sanções contra o Irã, acusado de “apoiar atos terroristas internacionais” e por seu programa balístico, que conta com numerosos tipos de mísseis com alcance de 2.000 quilômetros.

Teerã, por sua vez, denunciou na sexta-feira que essa votação era “totalmente ilegal e ilegítima”. “As forças armadas iranianas continuarão defendendo a segurança e os interesses do país”, declarou Bahram Ghassemi, porta-voz do ministério das Relações Exteriores, acrescentando que “o programa balístico do Irã é totalmente legítimo”.

(Com AFP)