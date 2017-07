Inglaterra antecipa aumento da idade mínima para aposentadoria

O secretário de Trabalho e Pensões do Reino Unido, David Gauke, anunciou nesta quarta-feira a antecipação do aumento da idade mínima para a aposentadoria que passará de 67 para 68 anos. Sete milhões de trabalhadores terão de trabalhar 12 meses a mais a partir de 2037.

O objetivo da mudança é economizar 74 bilhões de libras até 2047 (o equivalente a 304 bilhões de reais), e pretende manter a equidade entre as gerações de acordo com o aumento da expectativa de vida, segundo o Departamento de Trabalho e Pensões (DWP).

A lei de reforma da aposentadoria britânica, elaborada em 2006, já previa um aumento da idade mínima para o recebimento da pensão estatal de 67 para 68 anos, mas ela só aconteceria em 2044.

A antecipação da mudança implementa os resultados de um relatório independente elaborado pelo ex-diretor da Confederação da Indústria Britânica, John Cridland, publicado em março. Ele recomenda acelerar o aumento planejado pela reforma do governo para que os custos da pensão não se tornem insustentáveis.

Em entrevista ao jornal The Guardian, Cridland defendeu a antecipação do aumento da idade mínima devido a uma maior expectativa de vida. “No equilíbrio da probabilidade, a data de 2046 precisará ser puxada um pouco para a frente. Acreditamos que há mérito em dar aos futuros pensionistas o maior aviso prévio desta mudança”, disse.

A idade atual da pensão do estado é de 63 para as mulheres e de 65 para os homens. O primeiro aumento está previsto para 2018, quando todos se aposentarão com 65 anos. A partir de 2019, a idade da pensão do estado aumentará tanto para homens como para mulheres, atingindo 66 em 2020 e 67 entre 2026 e 2028.

O anúncio de Gauke não trará mudanças para os nascidos em ou antes de cinco de abril de 1970, assim como para os que nasceram após 6 de abril de 1978, cuja idade para a aposentadoria já deveria subir para 68 anos. Os principais afetados serão os que possuem entre 37 e 49 anos que agora foram inclusos na alteração.