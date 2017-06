Inferno na terra: cidade do Irã bate recorde de temperatura

Rio 40 graus é fichinha perto dos 53,7ºC registrados em Ahvaz, no Irã, na quinta-feira (30). De acordo com medidas de meteorologistas, trata-se do recorde absoluto no país persa.

A agência de previsão do tempo MeteoFrance afirmou que boa parte do território, que fica próximo à fronteira com o Iraque e com o Golfo Pérsico, também atingiu seu maior registro térmico.

53.7°C à Ahwaz #Iran ce 29 juin ! nouveau record absolu national de #chaleur iranien fiable & record mensuel (juin) pour le continent #Asie pic.twitter.com/nVPaXtnyBB — Etienne Kapikian (@EKMeteo) June 29, 2017

Outras empresas de previsão, como o Weather Underground, registraram uma temperatura alguns décimos maior.

Conforme o jornal americano Washington Post, as temperaturas mais altas registradas que se tem registro confiável ocorreram em Mitribah, no Kuwait, em 2016, e no Death Valley, nos Estados Unidos em 2013.

No informe publicado pela Organização das Nações Unidas (ONU) no ano passado, 2016 bateu todos os recordes de temperatura. O relatório indicava que 2017 mantinha a mesma tendência e que o clima mundial entrou em “território desconhecido”. Segundo os cientistas, os modelos criados nas últimas décadas para examinar o comportamento da atmosfera já não atendem aos eventos extremos pelo planeta.