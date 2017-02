Indicado de Trump para secretário do Trabalho desiste de nomeação

O escolhido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para ocupar o cargo de secretário do Trabalho, Andrew Puzder, retirou nesta quarta-feira o nome da consideração dos senadores, um dia antes da audiência de confirmação no Senado. A desistência ocorre depois de líderes republicanos no Senado indicarem que Puzder não teria os votos necessários para ser aprovado para o cargo.

Puzder, executivo da CKE Restaurants, que atua na franquia de cadeias de fast-food incluindo Hardee’s e Carl’s Jr, tem sido alvo de controvérsias, queixas e potenciais conflitos.

Ele admitiu no início deste mês que ele e sua esposa haviam contratado uma imigrante ilegal como empregada doméstica. Puzder enfrentou ainda uma onda de queixas e casos judiciais trazida nas últimas semanas e meses por trabalhadores contra seus negócios e suas franquias.

“Após cuidadosa consideração e discussões com minha família, estou retirando minha nomeação para secretário do Trabalho”, disse Puzder em um comunicado.

A decisão de Puzder é mais um golpe para a Casa Branca nesta semana, ainda sofrendo com a renúncia abrupta de segunda-feira à noite do conselheiro de segurança nacional Michael Flynn, depois de menos de um mês no cargo.

(Com Reuters)