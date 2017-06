Incêndio em prédio de Londres deixa vários mortos e 50 feridos

Um incêndio de grandes proporções consumiu um prédio residencial de 27 andares em Londres, na área de North Kensington, na madrugada desta quarta-feira. O fogo na torre Grenfell deixou seis mortos e pelo menos 50 feridos, e sua causa ainda é desconhecida, confirmou a responsável dos serviços de bombeiros da capital, Dany Cotton.

“Trata-se de um incidente sem precedentes. Nos meus 29 anos de profissão, nunca vi nada desta magnitude”, afirmou Cotton sobre o incêndio, que começou às 0h15 (21h15 de Brasília). Cerca de 200 bombeiros com o uso de 40 caminhões foram chamados ao local.

Segundo disse para a imprensa local o líder do distrito de Kensington e Chelsea, Nick Paget-Brown, no momento em que começou o incêndio haveria “centenas de pessoas” no edifício.

O serviço de ambulâncias confirmou que pelo menos 50 pessoas ficaram feridas e tiveram que ser levadas a cinco hospitais da capital britânica. Pelo menos 20 ambulâncias foram enviadas às imediações do imóvel, que foi isolado, e que conta com 120 apartamentos.

A Polícia Metropolitana de Londres (MET) escreveu em sua conta do Twitter que “várias pessoas” estão sendo atendidas devido a ferimentos de diversa gravidade e inalação de fumaça, ao mesmo tempo que se tenta resgatar as que ainda continuam dentro da torre.

(Com Estadão Conteúdo e EFE)