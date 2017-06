Incêndio em prédio de Londres começou em geladeira

O incêndio da Torre Grenfell, de Londres, que deixou 79 mortos, começou na geladeira de um apartamento, anunciou a polícia inglesa, que não descarta a possibilidade de apresentar acusações de homicídio no caso. “Temos evidência pericial de que o fogo não começou deliberadamente. O fogo começou em uma geladeira”, disse a comandante Fiona McCormick, nesta sexta-feira.

De acordo com a polícia, trata-se de uma geladeira Hotpoint FF175BP, “um modelo que nunca foi objeto de um recall”, e que agora passa por novos testes pelo fabricante. Após a revelação de McCormack, o governo ordenou análises independentes desse modelo de eletrodoméstico.

Apesar da informação sobre a origem, a rápida propagação das chamas foi atribuída ao revestimento do edifício. As autoridades disseram que nem a cobertura nem o interior do revestimento “passaram nos testes de segurança”. “Estamos considerando todos os delitos criminais, de homicídio para cima”, disse McCormick, sem revelar quem poderia ser eventualmente indiciado.

Segundo a policial, as autoridades examinam o “papel de todas as empresas envolvidas na construção e reforma do edifício”, além das possíveis infrações das regulamentações de segurança e de combate a incêndios.O revestimento foi instalado como isolante e com o objetivo de embelezar o edifício, durante uma reforma da torre em 2016. O governo da primeira-ministra Theresa May calcula, com base em dados das administrações locais, que a Inglaterra tem 600 prédios com o mesmo tipo de revestimento inflamável.

(Com AFP)