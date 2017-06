Incêndio em Londres: adultos jogaram crianças pelas janelas

zoom_out_map 1 /10 Incêndio atinge edifício de 27 andares e 120 apartamentos em Latimer Road, oeste de Londres - 14/06/2017 (Toby Melville/Reuters) Londres

Incêndio atinge edifício de 27 andares e 120 apartamentos em Latimer Road, oeste de Londres - 14/06/2017

Bombeiros jogam jatos d'agua para conter as chamas do prédio Grenfell Tower que se iniciou esta manhã na zona oeste de Londres.

Incêndio de grandes proporções tomou por completo um prédio residêncial na zona oeste de Londres, na Inglaterra - 14/06/2017

Incêndio de grandes proporções tomou por completo um prédio residêncial na zona oeste de Londres, na Inglaterra - 14/06/2017

Incêndio de grandes proporções tomou por completo um prédio residêncial na zona oeste de Londres, na Inglaterra - 14/06/2017

Incêndio de grandes proporções atinge um edifício em Latimer Road, oeste de Londres, na Inglaterra - 14/06/2017

Bombeiros ingleses se esforçam para conter a chama do prédio Grenfell Tower que se iniciou esta manhã na zona oeste de Londres.

Incêndio atinge edifício de 27 andares e 120 apartamentos em Latimer Road, oeste de Londres - 14/06/2017

Incêndio de grandes proporções atinge um edifício em Latimer Road, oeste de Londres, na Inglaterra - 14/06/2017

Vários adultos lançaram crianças pelas janelas da Torre Grenfell, no oeste de Londres, na tentativa de salvá-las do grande incêndio ocorrido nesta quarta-feira nesse bloco residencial de 24 andares, segundo testemunhas presenciais.

Um bebê foi salvo após ter sido jogado por uma mulher do nono ou décimo andar, explicou uma moradora que estava fora do edifício de 120 apartamentos, situado no bairro de Kensington. Segundo a testemunha, um homem escutou os pedidos da mulher para salvar o bebê e conseguiu agarrar a criança. Samira Lamrani relatou como podia ver “gente batendo freneticamente nas janelas e gritando”.

O incêndio começou às 0h15 local (21h15, em Brasília) e deixou pelo menos seis mortos e mais de 70 feridos, que foram hospitalizados em centros médicos da capital.

Outra testemunha da tragédia, uma residente do edifício chamado Zara, detalhou como viu também outra mulher lançar seu filho, de cerca de 5 anos, desde uma janela do quinto “ou sexto andar”.

Paul Munakr, que vive no sétimo andar e conseguiu escapar das chamas, declarou à rede BBC que, no momento em que começou o fogo, não foi ouvido no interior do edifício “o alarme antifogo”.

Munakr relatou que foi alertado pelo som das sirenes dos bombeiros e as pessoas que, desde a rua, gritavam: “não saltem, não saltem”.

“Sinceramente, não se sabe se pessoas saltaram para escapar do fogo, mas para mim, o principal neste incidente é que os alarmes não soaram dentro do edifício”, lamentou.

(Com EFE)