Incêndio destrói 100 casas em Valparaíso, no Chile

Um incêndio atingiu cerca de 100 casas na região de Valparaíso, no Chile, levando à retirada de 400 pessoas do local. Ao menos 19 pessoas ficaram feridas, em sua maioria, por inalação de fumaça.

De acordo com as autoridades, o incêndio começou na tarde de segunda-feira na área de Laguna Verde e se espalhou para a colina Playa Ancha, onde muitas casas de madeira estão localizadas. Fortes ventos contribuíram para que o fogo se espalhasse rapidamente.

O subsecretário do Interior, Mahmud Aleuy, disse que cerca de 100 casas foram danificadas, e, de acordo com o governador regional Gabriel Aldoney, mais de 500 casas estão “em risco”.

O Corpo de bombeiros, soldados e trabalhadores da floresta estavam nas colinas tentando apagar o fogo, que foi alimentado por ventos de até 30 quilômetros por hora, baixa umidade e altas temperaturas. No entanto, o trabalho tem sido dificultado porque a área possui muitos barrancos, as estradas são estreitas e as redes de água são escassas.

Moradores de Valparaíso, que fica a 115 quilômetros da capital, Santiago, estão usando máscaras para se protegerem da densa fumaça. Em 2001, um incêndio florestal destruiu 2.500 casas e matou 15 pessoas nas colinas que cercam Valparaíso.

(com Estadão Conteúdo e AFP)