Imprensa internacional reproduz acusações contra Temer

A imprensa internacional rapidamente reproduziu a denúncia de que o presidente Michel Temer foi gravado em áudio pelo dono da JBS, Joesley Batista, dando aval para o pagamento de uma mesada ao ex-deputado Eduardo Cunha.

Veja as principais notícias:

Reuters

A agência de notícias americana disse que, segundo reportagem do jornal O Globo, executivo da JBS gravou o presidente do Brasil discutindo “dinheiro do silêncio”. A nota aponta que a conversa foi gravada secretamente e que representantes de Michel Temer não puderam ser contatados imediatamente para comentários.

El Clarin

O jornal argentino chama atenção para a corrupção no Brasil e destaca que Michel Temer foi gravado dando aval a suborno pelo silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha. O jornal apontou que na gravação realizada pelo proprietário da JBS o presidente pede que ele “cuide da questão” do ex-parlamentar.

Bloomberg

A também americana Bloomberg noticiou que a denuncia de que o presidente brasileiro está envolvido em esquema de acobertamento. O jornal apontou que as alegações são o mais recente desdobramento da Lava Jato, que envolveu muitas das empresas e as elites políticas do Brasil, incluindo algumas no próprio partido do presidente e que Temer repetidamente negou qualquer irregularidade.