Imprensa internacional destaca condenação de Lula

A notícia da condenação do ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva a nove anos e meio de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro foi destacada por jornais de todo o mundo. Confirma os principais registros.

A agência de notícias Reuters diz que o ex-presidente brasileiro foi condenado por corrupção “no primeiro dos cinco julgamentos que enfrenta”. O jornal explica que Lula foi condenado a nove anos e meio de prisão, mas seus advogados apelarão da decisão e Lula permanecerá livre até recurso.

A Bloomberg noticia que Lula foi condenado a nove anos e meio de prisão por “recebimento de propina e lavagem de dinheiro” no “mais dramático desenvolvimento até agora do escândalo de corrupção que o abalou a política do país”.

A rede inglesa BBC destacou uma nota apenas com o registro da condenação de Lula, mas avisa que a notícia será atualizada em breve, com mais informações.

O New York Times enviou mensagem (push) para seus leitores chamando para a “notícia urgente” de que o ex-presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva foi considerado culpado de corrupção e lavagem de dinheiro e condenado a quase 10 anos de prisão, “um revés impressionante para um político que exerceu por décadas uma enorme influência em toda a América Latina”.

A agência de notícias alemã DW informou que a condenação do juiz Sergio Moro a Lula acontece no âmbito da Lava Jato e ainda cabe recurso. “É a primeira vez que um ex-presidente é condenado por corrupção no Brasil”.

O inglês The Guardian apontou que a condenação de Lula por acusações de corrupção é a primeira de cinco julgamentos enfrenta e destacou a trajetória pessoa do político, “que saiu de uma infância na pobreza para se tornar um presidente de dois mandatos”. O jornal diz que “a decisão marcou uma queda impressionante para Lula, o primeiro presidente da classe trabalhadora do Brasil, que deixou o cargo há seis anos com uma classificação de aprovação de 83%” e lembra que “o ex-líder sindical ganhou admiração global por políticas sociais transformadoras que ajudaram a reduzir a desigualdade severa no maior país da América Latina”.

O jornal argentino El Clarín notícia a condenação do ex-presidente brasileiro a nove anos e seis meses de prisão por crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro “no caso de um apartamento no Guarujá”. “A sentença deve agora ser confirmada em recurso pelo Tribunal Regional Federal, que pode demorar um ano e meio para apresentar o seu parecer. Caso confirmada a sentença, Lula será preso”.

A CNN registra a condenação a nove anos e meio de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro, e diz que “as autoridades alegaram que uma empresa de construção civil deu a Lula da Silva um apartamento triplex à beira-mar como suborno”.

O jornal francês Le Monde destaca que Lula teria recebido da OEA um triplex no Guarujá, em “gratidão” por contratos com a Petrobras. “Ícone da esquerda, Lula, que presidiu o Brasil de 2003 a 2010, permanecerá livre até a apelação”.